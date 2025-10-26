3 مباريات تجريبية لمنتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا في المغرب

- استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على خوض ثلاث مباريات ودية استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2025، تبدأ بمواجهة أوزبكستان في الإمارات، ثم الفائز من إيران والرأس الأخضر، وأخيراً نيجيريا في القاهرة. - تمثل البطولة القارية منعطفاً مهماً في مسيرة حسام حسن، حيث يسعى للتأهل للمربع الذهبي لضمان استمراره في منصبه وتجنب الدعوات للتعاقد مع مدير فني أجنبي. - يواجه الجهاز الفني انتقادات بسبب ضعف المنافسين في المباريات الودية، مما يثير القلق حول استعداد المنتخب للبطولة.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن (59 عاماً)، على خوض مباراة ودية مع نظيره النيجيري، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في العاصمة القاهرة، ضمن برنامج استعدادات "الفراعنة" لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر من الاتفاق، حتى الآن، على خوض ثلاث مباريات ودية، في رحلة التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تبدأ الشهر المقبل، من خلال دورة ودية بالإمارات، يلتقي في بدايتها، منتخب أوزبكستان، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم يواجه الفائز من إيران والرأس الأخضر في مباراة أخرى، في الـ18 من الشهر ذاته، ثم مباراة نيجيريا في ديسمبر، ويأمل المدير الفني لمنتخب مصر في استغلال المباريات الودية الثلاث للوصول للقائمة النهائية المنتظر الرهان عليها في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتمثل البطولة القارية منعطفاً مهماً في مسيرة حسام حسن مع منتخب مصر، إذ تحدد بوصلة مستقبله مع "الفراعنة"، فلا بديل أمامه سوى التأهل للمربع الذهبي على الأقل، لقطع الطريق أمام أي أصوات تدعو إلى رحيله عن منصبه، والتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، والتي تأهل إليها المصريون للمرة الرابعة في تاريخهم.

ويواجه حسام حسن ووأعضاء الاتحاد المصري موجة من الانتقادات، بسبب ضعف المباريات الودية لمنتخب "الفراعنة"، والهروب من مواجهة المنتخبات الكبيرة، خوفاً من التعرض لهزائم قد تطيح بهم من مناصبهم قبل كأس أمم أفريقيا.