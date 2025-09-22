3 عوامل عجّلت برحيل الشابي.. والرجاء يتعاقد مع فادلو

- أعلن نادي الرجاء الرياضي عن تعيين الجنوب إفريقي فادلو دافيدز كمدرب جديد خلفاً للتونسي لسعد جردة الشابي، الذي أُقيل بسبب تراجع الأداء وسوء النتائج. - جاء قرار التعيين بعد توصيات من اللجنة الرياضية، حيث لعب دافيدز دوراً بارزاً في نجاحات الفريق السابقة، مما يجعله الخيار الأنسب للمرحلة القادمة. - ثلاثة عوامل رئيسية عجلت برحيل الشابي: تراجع الأداء في المباريات، نقاط ضعف في التحضيرات الصيفية، وعدم تطور أسلوب اللعب.

أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الجنوب إفريقي فادلو دافيدز (44 عاماً) لتولي مهمة قيادته، خلفاً للتونسي لسعد جردة الشابي (63 عاماً)، الذي أقيل من منصبه رسمياً بسبب سوء النتائج وتراجع أداء النادي الأخضر منذ بداية الموسم الجاري. وكشفت إدارة الرجاء الرياضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قرار الانفصال عن المدرب التونسي جاء بناء على توصيات المدير الرياضي والتقييم العام الذي قامت به اللجنة الرياضية، بشأن أداء النادي خلال الفترة الماضية، سواء في التحضيرات أو المباريات الرسمية الأولى.

واعتبر البيان أن المدرب الجنوب أفريقي فادلو دافيدز، يعد من المساهمين الرئيسيين في تحقيق الازدواجية التاريخية خلال الموسم قبل الماضي، حين عمل مساعداً للمدرب الألماني جوزيف زيبنباور، إذ لعب دوراً بارزاً في تألق الفريق الأخضر، ما جعله الخيار الأنسب للمرحلة القادمة.

ويأتي قرار تعيين المدرب فادلو بعد دراسة معمقة من قبل اللجنة الفنية والإدارة الرياضية، إذ أفاد مصدر مسؤول في حديث مع "العربي الجديد"، الاثنين، أن ثلاثة عوامل رئيسية عجلت برحيل التونسي لسعد الشابي، ويتمثل الأول في تراجع أداء الرجاء الرياضي في مباراة الجيش الملكي، إذ لوحظ غياب الانسجام والفعالية التي كان الفريق قد أظهرها الموسم الماضي. وقد اعتبرت الإدارة أن هذا التراجع قد يعوق مشروع الرجاء الطموح في المنافسات المحلية والقارية، ما استدعى تدخلاً سريعاً لإعادة الفريق إلى نسقه الطبيعي. بينما العامل الثاني يكمن في التقييم العام للفترة التحضيرية الصيفية، إذ رصدت اللجنة الفنية العديد من النقاط التي تحتاج إلى تصحيح عاجل على مستوى التكتيك والتدريب الجماعي. وقد لاحظت الإدارة عدم معالجة هذه النواقص.

أما العامل الثالث فيتعلق بعدم ظهور مؤشرات التطور المرغوبة في أسلوب لعب الفريق الأخضر، الذي يبدو أنه تخلى عن نظام لعبه المعتاد المعتمد أساساً على القوة الهجومية والضغط العالي والتمريرات القصيرة. واعتبر المصدر نفسه أن المدرب فادلو دافيدز سيكون الخيار المثالي للمرحلة القادمة، لما يمتلكه من خبرة وتجربة على المستوى الأفريقي، فضلاً عن معرفته المسبقة بلاعبي نادي الرجاء الرياضي.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الرجاء الرياضي شكرت في بيانها المدرب السابق لسعد الشابي وجهازه الفني على الجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة. كما دعت الجماهير إلى دعم النادي في المباريات المقبلة.