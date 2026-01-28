3 عوامل تساعد برشلونة على التأهل من "توب 8" أبطال أوروبا

- هجوم برشلونة القوي: يمتلك برشلونة هجوماً فعالاً في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 18 هدفاً في سبع مباريات، ويحتاج للفوز بفارق أهداف كبير أمام كوبنهاغن لضمان التأهل لدور الـ16. - سلسلة انتصارات في كامب نو: يعيش برشلونة سلسلة انتصارات إيجابية على ملعبه كامب نو، مما يعزز فرصه في الفوز أمام جماهيره الكبيرة التي ستدعمه لتحقيق التأهل. - مواجهات حاسمة للمنافسين: ستؤثر المواجهات المباشرة بين الأندية المنافسة على ترتيب التأهل، مما قد يسهل مهمة برشلونة في ضمان مركز مؤهل لدور الـ16.

يخوض نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة منتظرة أمام منافسه فريق كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يحتاج إلى الفوز وتسجيل فارق أهداف جيد من أجل ضمان التأهل من أول ثمانية مراكز مؤهلة بشكل مباشر إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية. ويحتل برشلونة حالياً المركز التاسع برصيد 13 نقطة قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، بفارق أهداف +5، وهو أقل من بعض المنافسين، مما يعني أنّ تحسين هذا الفارق (بتسجيل أهداف كثيرة مع الحفاظ على نظافة الشباك) قد يكون ضرورياً لحسم التأهل من دون الاعتماد على نتائج الآخرين.

هجوم هداف في برشلونة

يملك نادي برشلونة هجوماً قوياً في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 18 هدفاً في سبع مباريات، ولولا فارق الأهداف الصغير بسبب الأهداف التي تلقتها شباكه، لكان النادي الكتالوني يحتل مركزاً متقدماً في الترتيب وضمن التأهل من الجولات الماضية. وبفضل أسلوب المدرب الألماني، هانسي فليك، الهجومي، فإن برشلونة قادر على فرض سيطرته على منافسه فريق كوبنهاغن وتسجيل عدد كبير من الأهداف، والتي ستكفيه لتحقيق الفوز على النادي الدنماركي وضمان التأهل من أول ثمانية مراكز في ترتيب مرحلة الدوري في الأبطال.

ملعب كامب نو وسلسلة إيجابية

يعيش نادي برشلونة سلسلة إيجابية قوية على ملعبه كامب نو الجديد، إذ فاز في جميع مبارياته التي لعبها حتى الآن في بطولة الدوري الإسباني أخيراً، ومن ثم سيدخل النادي الكتالوني بكل قوته أمام الجماهير التي يُتوقع أن تحضر بأعداد كبيرة في المدرجات من أجل دعم اللاعبين ومساندتهم في المهمة الكبيرة للتأهل ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب. ويعرف فليك أنه يجب على اللاعبين الاستفادة من الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات، لتقديم أفضل مستوى ممكن، وتكثير الهجمات لتسجيل أكبر عدد من الأهداف لزيادة فارق الأهداف في الترتيب.

مواجهات قوية للمنافسين

ستُساعد المواجهات المباشرة بين الأندية التي تتنافس على التأهل من أول ثمانية مراكز في الترتيب نادي برشلونة كثيراً من أجل تسهيل مسألة ضمانه احتلال مركز مباشر مؤهل، إذ سيواجه نادي بوروسيا دورتموند الألماني (المركز الـ16)، نادي إنتر ميلانو الإيطالي (المركز الـ14)، باريس سان جيرمان الفرنسي (المركز السادس) ونيوكاسل يونايتد الإنكليزي (المركز السابع)، هذا بالإضافة إلى خوض أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وتشلسي وتوتنهام الإنكليزيين وسبورتينغ لشبونة البرتغالي مباريات صعبة خارج الأرض، ومن شأن نتائج هذه المباريات أن تُحدد هوية المتأهلين إلى دور الـ16.