3 عوامل أطاحت حلم مصر ببرونزية أمم أفريقيا 2025

لم تكن خسارة منتخب مصر لكرة القدم الميدالية البرونزية مفاجئة، في ظل المعطيات التي سبقت مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب بنسختها الـ35، والتي يُسدل الستار عليها غداً الأحد بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال.

ولعبت ثلاثة أسباب دور البطولة في خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا (2-4) بركلات الترجيح، اليوم السبت، بعد 90 دقيقة سلبية، تصدرها تأثر منتخب مصر معنوياً من الخسارة التي تعرض لها أمام السنغال بهدف من دون رد في الدور نصف النهائي، وعدم تأهيل اللاعبين نفسياً لمباراة نيجيريا بالصورة المطلوبة، وهو ما وضح في أرض الملعب، حيث غابت النزعة الهجومية والرغبة في التسجيل، مع إهدار النجمين محمد صلاح وعمر مرموش ركلتي ترجيح.

والسبب الثاني هو لجوء المدرب حسام حسن (59 عاماً) إلى تشكيلة شهدت مشاركة لاعبين جلسوا فترة على دكة البدلاء رغم حاجة المنتخب المصري إليهم في مباريات سابقة، لعل أبرزهم المهاجم المحترف في نانت الفرنسي مصطفى محمد (28 عاماً) الذي شارك أساسياً بعد ثلاث مباريات متتالية جلس فيها بديلاً، ولم يكن في حالة فنية أو معنوية جيدة، والسيناريو تكرر مع لاعب آخر شارك أساسياً بعد الجلوس بديلاً في مباراتي مصر أمام ساحل العاج والسنغال، وهو أحمد مصطفى زيزو (30 عاماً)، الجناح الهجومي، الذي لم يكن في مستواه.

والسبب الثالث في ضياع الميدالية البرونزية هو عدم الإعداد بشكل جيد للمباراة في ظل انشغال الجهاز الفني للمنتخب بالأزمة مع اللجنة المنظمة والجماهير المغربية أيضاً، التي جاءت إثر تصريحات مدرب مصر بعد لقاء بنين في الدور ثمن النهائي، ثم اشتعلت الأجواء أكثر بعد الخسارة من السنغال بهدف من دون رد في الدور نصف النهائي، وما حدث من تراشق مع الصحافة المغربية في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، وما ترتب على ذلك من فقدان الفريق المصري الدعم الجماهيري أمام "النسور الخضر".