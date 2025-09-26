3 اختبارات صعبة للأندية العربية في سوبر غلوب كرة اليد

- تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية (سوبر غلوب) في القاهرة بمشاركة تسعة أندية موزعة على ثلاث مجموعات، حيث يشارك الأهلي والزمالك من مصر والشارقة من الإمارات في المنافسات. - يواجه الأهلي المصري نادي سيدني الأسترالي، بينما يلتقي الزمالك مع توباتي البرازيلي، ويخوض الشارقة الإماراتي مباراة ضد كاليفورنيا إيغلز الأميركي، في سعيهم لتحقيق انتصارات مبكرة. - تُعتبر أندية فيزبريم وبرشلونة وماغديبورغ الأوروبية الأوفر حظاً للفوز بالبطولة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة وأفضل وصيف إلى المربع الذهبي.

تبدأ بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية (سوبر غلوب)، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، 26 سبتمبر/أيلول، وتستمر حتى الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمشاركة عربية ثلاثية.

وتشهد مباريات الدور الأول ثلاثة لقاءات في الجولة الافتتاحية، إذ يبدأ النادي الأهلي المصري، الذي اختار أن يكون في المجموعة الثانية مشواره في "سوبر غلوب" بمواجهة نادي سيدني الأسترالي، في اختبار يبدو قوياً بالنسبة إلى الأهلي الساعي إلى الفوز وحصد أول نقطتين له في البطولة، فيما يخوض نادي الزمالك بداية قوية هو الآخر بصفة ممثل ثانٍ لكرة اليد المصرية في كأس العالم للأندية حينما يلتقي نظيره توباتي البرازيلي بحثاً عن الفوز. ويخوض نادي الشارقة الإماراتي تحدياً صعباً عندما يواجه فريق كاليفورنيا إيغلز الأميركي، في مباراة يسعى خلالها الشارقة لتحقيق بداية قوية وحصد الانتصار الأول والمنافسة على التأهل.

وتُقام بطولة كأس العالم لكرة اليد (سوبر غلوب) بمشاركة تسعة أندية جرى توزيعها على ثلاث مجموعات في الدور الأول، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الشارقة الإماراتي وكاليفورنيا إيغلز الأميركي وماغديبورغ الألماني، فيما تضم المجموعة الثانية الأهلي المصري وفيزبريم المجري وسيدني الأسترالي، وتضم المجموعة الثالثة الزمالك المصري وبرشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي.

وتصبُ الترشيحات في صالح كل من فيزبريم وبرشلونة وماغديبورغ، الثلاثي الأوروبي، للمنافسة على حصد لقب بطل كأس العالم للأندية (سوبر غلوب)، ووضع الاتحاد الدولي لكرة اليد أندية الأهلي المصري والزمالك المصري والشارقة الإماراتي في المستوى الأول، وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري (حامل اللقب) وماغديبورغ الألماني في المستوى الثاني، وتوباتي البرازيلي وكاليفورنيا الأميركي وسيدني الأسترالي في المستوى الثالث، وجرى تقسيم الأندية المشاركة إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل صاحب الصدارة مباشرة إلى المربع الذهبي بالإضافة إلى أفضل وصيف.