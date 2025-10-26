3 أندية عربية تتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

- تأهل الجيش الملكي المغربي لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على هورويا الغيني بنتيجة إجمالية (4-1)، حيث سجل محمد ربيع حريمات وديارا وجمال الشماخ الأهداف. - صعد شبيبة القبائل الجزائري بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة إجمالية (5-1)، بفضل ثنائية لحلو آخريب، بينما تأهل الأهلي المصري بفوز صعب على إيغل نوار البوروندي بهدف عمر كمال عبد الواحد. - في كأس الكونفيدرالية، تأهل اتحاد العاصمة الجزائري بفوز كبير على أمادو ديالو، بينما حسم أولمبيك أسفي المغربي التأهل رغم خسارته أمام الملعب التونسي.

صعد نادي الجيش الملكي المغربي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على هورويا الغيني بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت، في إطار مباريات إياب الدور الثاني، وكان الفريقان تعادلا بهدف لكل منهما في الذهاب، ليحسم بطل المغرب بطاقة التأهل فائزاً بنتيجة إجمالية (4-1).

وتقدم الجيش الملكي في الدقيقة 43 بهدف أول عبر القائد محمد ربيع حريمات من ركلة جزاء، وأضاف ديارا مدافع هورويا الهدف الثاني بنيران صديقة في مرماه بالدقيقة 70، قبل أن يسجل جمال الشماخ الهدف الثالث في الدقيقة 89. وصعد نادي شبيبة القبائل الجزائري إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه في ملعبه على الاتحاد المنستيري التونسي بهدفين لهدف، وكان شبيبة القبائل فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف في ملعب المنستيري ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة (5-1)، وسجل ثنائية الشبيبة نجمه لحلو آخريب في الدقيقتين 9 و91، فيما سجل شيخاوي هدف الاتحاد المنستيري الوحيد في الدقيقة 22.

وحقق النادي الأهلي المصري فوزاً صعباً للغاية على حساب إيغل نوار البوروندي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، ليؤمن تأهله إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل عمر كمال عبد الواحد هدف الأهلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 58، ومنح به فريقه الانتصار الثاني على إيغل نوار، ليحصد بطاقة التأهل عبر الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة (1-صفر)، وشهدت المباراة حالة طرد مبكرة من نصيب الأهلي عبر رأس الحربة السلوفيني نيتس غراديشار في الدقيقة 16.

وتأهل سانت لوبوبو الكونغولي إلى الدور المقبل، بعدما فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (5-4) بركلات الترجيح بعد فوز أورلاندو في المباراة بثلاثة أهداف نظيفة، وهي نتيجة الذهاب.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حسم اتحاد العاصمة الجزائري بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، بعد فوز كبير ومستحق على أمادو ديالو العاجي بثلاثة أهداف نظيفة. وكان اتحاد العاصمة خسر لقاء الذهاب بهدف مما أثار القلق، قبل أن يرد بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الإياب، ويحسم النتيجة، وسجل حسام غشة هدفين وبن زازة هدفاً.

وتأهل نادي أولمبيك أسفي المغربي على حساب الملعب التونسي رغم خسارته بهدفين لهدف في ملعب حمادي العقربي برادس في تونس، وكان أولمبيك أسفي فاز في الذهاب بهدفين دون رد، ليحسم بطاقة التأهل عبر نتيجة إجمالية (3-2).