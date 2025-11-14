3 أندية تطارد مهاجم منتخب المغرب في كأس أفريقيا 2025

- تستعد المغرب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تأمل الجماهير في تتويج "أسود الأطلس" باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم، وسط اهتمام كشافي الأندية الأوروبية بالنجوم الأفارقة المشاركين. - يبرز المهاجم المغربي أيوب الكعبي، لاعب أولمبياكوس اليوناني، كأحد الأسماء المثيرة للاهتمام، حيث يتابعه أندية مثل مرسيليا ونانت الفرنسيين، بالإضافة إلى فرق إسبانية وخليجية. - ينتهي عقد الكعبي في 2026، مما يتيح له التفاوض مع أندية جديدة في الانتقالات الشتوية، ويعتبر البطولة فرصة لتأكيد قيمته التهديفية.

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة المرتقبة من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب في نسخة تبدو مثيرة، في الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، إذ تعيش الجماهير المغربية على أمل رؤية "أسود الأطلس" يعتلون منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخهم بعد غياب طويل عن اللقب القاري. ومع اقتراب البطولة، تتجه أنظار كشافي الأندية الأوروبية إلى المغرب لمتابعة أبرز النجوم الأفارقة الذين قد يشكّلون صفقات مثالية خلال فترات الانتقالات المقبلة.

ومن بين الأسماء التي تحظى باهتمام خاص، يبرز مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني المغربي أيوب الكعبي الذي يقدم مستويات مميزة في الموسمين الأخيرين، سواء على صعيد الأندية أو المنتخب.

وكشف مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن الكعبي بات ضمن دائرة اهتمام عدة أندية أوروبية، من بينها مرسيليا ونانت الفرنسيان، إلى جانب فرق من إسبانيا وأخرى من الدوريات العربية الخليجية التي بدأت التواصل مع وكيل أعماله لمعرفة شروط التعاقد المحتملة.

وينتهي عقد الكعبي مع أولمبياكوس في صيف 2026، وهو ما يتيح له قانونياً التفاوض مع أي نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يرحل مجاناً في نهاية الموسم، وهو ما يجعل وضعه مثيراً للاهتمام بالنسبة لعدد من الأندية الباحثة عن مهاجم جاهز بتكلفة منخفضة.

ويُنتظر أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 فرصة حقيقية أمام الكعبي لتأكيد قيمته التهديفية، خاصة أنه من أبرز العناصر الهجوميين في تشكيلة المدير الفني وليد الركراكي. ويدرك المهاجم المغربي، الذي اعتاد التسجيل في المواعيد الكبرى، أن تألقه أمام جماهير بلاده قد يفتح أمامه أبواب الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة في ظل تألقه اللافت بألوان أولمبياكوس اليوناني الذي يعتبره هدافه الأول من دون منازع.