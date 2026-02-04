3 أسماء يضعها مانشستر سيتي لتعويض رحيل غوارديولا المحتمل

يتزايد الاعتقاد داخل إدارة مانشستر سيتي بأنّ المدير الفني الإسباني، بيب غوارديولا (55 عاماً)، سيرحل عن تدريب الفريق هذا الصيف، وذكرت صحيفة التلغراف، أمس الثلاثاء، أن مسؤولي الفريق السماوي وضعوا قائمة مختصرة تضمّ ثلاثة مرشحين لخلافة غوارديولا، وهم: الإسباني تشابي ألونسو، ومواطنه الآخر سيسك فابريغاس، والإيطالي إنزو ماريسكا.

وقاد غوارديولا السيتي للفوز بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى لقبٍ واحدٍ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ورغم التكهنات التي دارت في كلّ موسم تقريباً حول إمكانية رحيله، فإنّ غوارديولا استمرّ في منصبه، لكن يبدو الآن أن هذا الموسم قد يكون الأخير له، إذ يسود شعور بأنّ المدرب السابق لبايرن ميونخ وبرشلونة قد فقد بعضاً من حماسه للمشروع، وسيرحل هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

ووفقاً للمصدر نفسه، ارتبط اسم إنزو ماريسكا بقوة بالعودة إلى مانشستر سيتي كخليفة لغوارديولا بعد نهاية رحلته مع تشلسي، خاصةً أنه عمل تحت قيادة بيب مساعداً قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع ليستر سيتي. ويحظى ماريسكا بتقدير كبير من قبل مسؤولي الفريق الإنكليزي، ولم يبدأ حتى اللحظة صاحب الـ45 عاماً أيّ مغامرة جديدة منذ تركه البلوز في ديسمبر 2025، لكنه يتطلع بشغفٍ للعودة إلى مزاولة العمل.

وفي الوقت عينه، يبرز اسم تشابي ألونسو الذي أُقيل من تدريب ريال مدريد بعد أقل من ستة أشهر في منصبه، لكنه لم يخسر أسهمه كمدير فني مميز شاب وصاعد، خاصةً أن الوضع في النادي الملكي كان صعباً بسبب غرفة الملابس، وهو الذي استطاع أن يشق طريقه في هذا المجال عقب تقديمه مستوى استثنائياً مع باير ليفركوزن، وتفوقه على بايرن ميونخ محلياً.

أما الاسم الأخير فهو الإسباني سيسك فابريغاس، الذي يقود فريق كومو بطريقة مميزة، بعدما أظهر لاعب خط الوسط السابق لبرشلونة وأرسنال أفكاراً تكتيكية جديدة ومرنة في مسابقة مختلفة ربما عن غيرها على الصعيد الأوروبي، وهو يُنافس حالياً على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق.