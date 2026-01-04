3 أسباب وراء المشاركة المخيّبة لمنتخب تونس في كأس أمم أفريقيا

- ودّع منتخب تونس كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الخسارة أمام مالي بركلات الترجيح، مما أثار خيبة أمل كبيرة في الشارع الرياضي التونسي. - يُعزى الخروج المبكر إلى الفوضى التكتيكية التي أحدثتها خيارات الجهاز الفني، مثل تبديل خطة اللعب واعتماد مراكز جديدة للاعبين، مما أثر سلباً على الأداء. - ضعف أداء بعض اللاعبين والارتباك الدفاعي كانا من الأسباب الرئيسية للخروج، حيث فشل الفريق في الحفاظ على منظومته الدفاعية القوية، مما أدى إلى قبول الأهداف في كل المباريات.

ودّع منتخب تونس بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام مالي بركلات الترجيح، إثر نهاية المباراة والوقت الإضافي بالتعادل بهدف لمثله، لتكون المشاركة مخيّبة للآمال، رغم التطلعات الكبيرة في الشارع الرياضي إلى التقدّم في البطولة القارية.

وبالنظر إلى المعطيات القادمة من مقرّ "نسور قرطاج" في المغرب، فإنّ هناك أسباباً عديدة تقف وراء هذا الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا، وتفسّر دوافع ظهور الفريق بأداءٍ متوسط، إذ لم يتمكّن من الفوز سوى في المباراة الافتتاحية أمام أوغندا بثلاثة أهداف مقابل واحد، قبل أن يتراجع مستوى التونسيين بشكل رهيب.

ويجمع المحللون على أن السبب الرئيس في مغادرة منتخب تونس مسابقة "الكان"، يتمثل في ما اعتبروه الفوضى التكتيكية، التي سببتها خيارات الجهاز الفني، إذ تضرر الفريق بشكل واضح جراء تبديل خطة اللعب من مباراة إلى أخرى، خصوصاً في اللقاء الثاني أمام نيجيريا، الذي خسره المنتخب (2-3)، والذي شهد بعض الاختيارات المثيرة، مثل اعتماد محمد علي بن رمضان، في مركز جديد، وهو ظهير أيمن متقدم في وسط الملعب.

وأما السبب الثاني فيتمثل في ضعف أداء العديد من اللاعبين، الذين خذلوا المدرب سامي الطرابلسي، رغم أنّه راهن عليهم بقوة في كأس أمم أفريقيا، مثل المهاجم حازم المستوري، الذي شارك في كل المباريات أساسياً، لكنه لم ينجح في التسجيل، بالإضافة إلى فرجاني ساسي، وأسماء أخرى خيّبت الآمال في البطولة.

ويتمثل السبب الثالث في الارتباك الدفاعي الصريح، إذ افتقد منتخب تونس إلى المنظومة الدفاعية، التي كانت نقطة قوته في كلّ المسابقات السابقة، التي شارك فيها، وسيطر الارتباك على جل العناصر تقريباً، بدليل أن "نسور قرطاج" لم يتفادوا قبول الأهداف في أي مباراة خلال هذه النسخة، وهو ما كلفهم غالياً.