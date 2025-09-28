3 أزمات تواجه بلايلي: هل تهدد مكانته مع منتخب الجزائر؟

- يعيش يوسف بلايلي فترة معقدة في مسيرته مع الترجي التونسي، حيث يواجه جدلاً خارج الملعب رغم تألقه الفني، مثل هدفه الأخير في دوري أبطال أفريقيا. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قلق من جاهزية بلايلي الذهنية، خاصة مع اقتراب استحقاقات منتخب الجزائر، وسط تردد في الاعتماد عليه بسبب مشاكله الشخصية. - بلايلي يواجه اتهامات بالتزوير من ناديه السابق أجاكسيو، وخلافات مع زميله سعيد بن رحمة، بالإضافة إلى تهديده بالاعتزال الدولي، مما يؤثر على صورته ومستقبله الكروي.

يعيش نجم الترجي التونسي، الجزائري يوسف بلايلي (33 عاماً)، واحدة من أكثر الفترات تعقيداً في مسيرته، إذ يجد نفسه محاطاً بالكثير من الجدل خارج الملعب، في الوقت الذي يواصل فيه صناعة الفارق مع "المكشخة"، مثلما كان الحال بالهدف الذي سجله، أمس السبت، أمام أس فان النيجري، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والذي كان بمثابة تذكير بقدراته الفنية الكبيرة، لكنه لم يكن كافياً لإخفاء العواصف التي تحيط به، خصوصاً مع اقتراب منتخب الجزائر من استحقاقات مصيرية، أبرزها ختام تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب.

وبحسب ما كشفه مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، فإن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) عبّر لمساعديه عن قلقه من الوضعية، التي يعيشها بلايلي، معتبراً أن اللاعب غير جاهز ذهنياً لتقديم الإضافة المطلوبة في هذه المرحلة، رغم قناعته بإمكاناته الفنية الكبيرة، إذ لا يخفي المدرب البوسني تردده في مسألة الاعتماد عليه، خصوصاً مع اقتراب المواعيد الحاسمة، التي تنتظر "محاربي الصحراء".

وكانت آخر المشكلات، التي تعرض لها يوسف بلايلي، عندما عاد اسمه للواجهة في فرنسا، بعد فتح ناديه السابق أجاكسيو ملفاً ثقيلاً يتهمه بالتزوير والاحتيال في قضية مرتبطة بديونه القديمة مع الأهلي السعودي. القضية التي رُفعت إلى "فيفا" وحتى إلى القضاء الفرنسي، جعلت صورة اللاعب موضوعة تحت المجهر من جديد، خصوصاً أن العقوبات، التي قد تترتب عنها، لا تخص ناديه السابق فقط، بل قد تُهدد بشكل مباشر مستقبله الكروي ومنتخب الجزائر كذلك.

ولم يتوقف الجدل عند ذلك، إذ رافقت عودته الأخيرة إلى منتخب الجزائر أصداء خلاف مع زميله لاعب نيوم السعودي، سعيد بن رحمة (30 عاماً) بعد ما تردّد عن خلاف بينهما حدث في معسكري بوتسوانا وغينيا، وانتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. حتى أن مقربين من المنتخب أكدوا أن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة المدرب بيتكوفيتش في الحفاظ على انسجام المجموعة داخل غرفة الملابس.

أما القضية الثالثة، فتمثلت في غضب بلايلي من تهميشه، خلال مواجهتي بوتسوانا وغينيا، وما تبع ذلك من تسريبات عن تهديده بالاعتزال الدولي، احتجاجاً على خيارات بيتكوفيتش. وهو تهديد لم يدم طويلاً، بعدما تدخّل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، لإقناعه بالتراجع، لكنه ترك آثاراً واضحة على صورة اللاعب داخل المجموعة، وأكد مجدداً أن شخصيته الصاخبة كثيراً ما تضعه على حافة عدم العودة لـ"الخُضر".