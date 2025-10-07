يمرّ المنتخب المصري لكرة القدم، بثلاث أزمات قبل خوضه لقاءه المرتقب مع جيبوتي، غداً الأربعاء، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة في المجموعة الأولى، من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

كثرة الغيابات عن المنتخب المصري

ويسعى المدير الفني المصري حسام حسن (59 عاماً) لقيادة منتخب "الفراعنة" للفوز على جيبوتي، في المغرب، وحسم بطاقة التأهل رسمياً للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة. وتتمثل أول أزمة في كثرة الغيابات في صفوف الفريق المصري، حيث يفتقد ثاني أهم لاعب في تشكيلة حسام حسن، بعد محمد صلاح (33 عاماً) نجم ليفربول الإنكليزي، وهو عمر مرموش (26 عاماً) المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يغيب عن اللقاء بداعي الإصابة، وهو من أهم أوراق مصر الهجومية في الفترة الأخيرة، ويعول عليه المدرب في مركزي الجناح ورأس الحربة، فضلاً عن استمرار غياب النجم المدافع محمد عبد المنعم (26 عاماً) المحترف في نيس الفرنسي، والذي ترك فراغاً كبيراً في دفاع المنتخب المصري منذ عدة أشهر.

أزمة الهجوم

ويسعى الجهاز التدريبي المنتخب المصري إلى إيجاد حل لأزمة الهجوم، في ظل صيام رأسي الحربة لديه بشكل لافت للنظر في المباريات الأخيرة، وهما مهاجم نيس الفرنسي، مصطفى محمد (28 عاماً)، وأسامة فيصل (24 عاماً) مهاجم البنك الأهلي، بخلاف الضغوط التي تعرض لها المدرب جماهيرياً، بسبب وضعه مصطفى محمد بديلاً في المباريات الأخيرة، رغم قلة خبرات أسامة فيصل الدولية، وصيام الأخير بدوره عن التسجيل.

ضغوط خارج الديار

وتتمثل الأزمة الثالثة، في ضغوط اللعب خارج مصر، مع عدم تحقيق المنتخب المصري الفوز في آخر مباراة له خارج ملعبه، والاكتفاء بالتعادل مع بوركينا فاسو في الجولة الماضية، حيث يحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي، لحسم بطاقة التأهل رسمياً إلى كأس العالم والوصول إلى النقطة 23 دون الانتظار إلى الجولة العاشرة والأخيرة من عمر التصفيات، وتجنب استمرار منح الآمال بالنسبة إلى منتخب بوركينا فاسو، وتصدير ضغوط جديدة على اللاعبين في مباراته مع غينيا بيساو.