3 أخطاء ارتكبها بيتكوفيتش تسببت بخروج منتخب الجزائر من "الكان"

- ودّع منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا بعد خسارته أمام نيجيريا 2-0 في ربع النهائي، رغم الأداء المميز في البطولة. - ارتكب المدرب فلاديمير بيتكوفيتش ثلاثة أخطاء، منها عدم الاعتماد على الصف الثاني من اللاعبين، مما أثر على الأداء بسبب الإرهاق. - فشل الدفاع بقيادة رامي بن سبعيني في الحد من خطورة فيكتور أوسيمين، كما لم ينجح بيتكوفيتش في قراءة طريقة لعب نيجيريا، مما أدى إلى سيطرتهم على منطقة الوسط.

ودّع منتخب الجزائر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، بعدما خسر في مواجهة ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل لا شيء، اليوم السبت، ليخرج أحد أبرز المرشحين لحصد لقب المسابقة القارية، رغم النتائج الرائعة التي حققها في هذه النسخة.

ووقع مدرب منتخب الجزائر الأول، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، في ثلاثة أخطاء في المواجهة ضد منتخب نيجيريا، الذي ظهر مسيطراً على منطقة العمليات، ومعتمداً على الانطلاقات السريعة لخط هجومه، بقيادة المتألق فيكتور أوسيمين، الذي استطاع تسجيل الهدف الأول لصالح "النسور الخضراء" في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني في مباراة ربع النهائي.

أول أخطاء مدرب منتخب الجزائر، تمثلت بعدم الاعتماد على الصف الثاني من نجومه، بعدما ظهر أكثر من لاعب يعانون من الإرهاق، بسبب خوضهم لـ120 دقيقة كاملة في المباراة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة القارية، الأمر الذي دفع المدير الفني إلى محاولة تصحيح ما وقع فيه، عندما قرر في الدقيقة 61، إخراج كل من: رياض محرز، رامز زروقي، وإبراهيم مازة، لكن البدلاء لم يستطيعوا تقديم المساعدة اللازمة، من أجل العودة مرة أخرى.

وأما الخطأ الثاني كما ظهر خلال اللقاء، فهو انكشاف الرقابة الدفاعية، بقيادة قلب الدفاع رامي بن سبعيني، الذي كاد أن يكلف منتخب الجزائر هدفاً في الدقائق الأولى من عمر المواجهة، بسبب عدم قدرته على تمرير الكرة بشكل صحيح إلى زميله ريان آيت نوري، وأيضاً عدم الانسجام بين قلبي الدفاع، بعد فشلهما في الحد من خطورة تحركات المهاجم فيكتور أوسيمين نجم المباراة.

ووقع المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش بخطأ ثالث، وهو عدم نجاحه في قراءة طريقة لعب منتخب نيجيريا، الذي استطاع الاستحواذ على منطقة الوسط، بفضل تحركات ويلفريد نديدي، أليكس إووبي وفرانك أونيكا، الذين تمكنوا من فرض إيقاع اللعب، بسبب غياب منافسيهم في منتخب "محاربي الصحراء"، الذين عجزوا بدورهم عن مجاراة التمريرات السريعة والقصيرة، التي شكلت العمود الفقري للهجمات المرتدة، ما جعل رفاق رياض محرز يتعرضون للخسارة بهدفين مقابل لا شيء، ويودّعون منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا من ربع النهائي.