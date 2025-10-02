220 لاعباً على أبواب منتخب تونس... "العربي الجديد" يكشف التفاصيل 

- منذر الكبير، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد التونسي لكرة القدم، كشف عن اكتشاف 220 لاعباً مغترباً من أصول تونسية خلال الأشهر الستة الماضية، مما أثار تساؤلات حول كيفية ضمهم للمنتخب. - عبد القادر غشير، المسؤول عن متابعة مزدوجي الجنسية، استخدم نظاماً متطوراً لاكتشاف المواهب، ويقدم تقارير دورية عن اللاعبين الجدد، مما يسهم في تعزيز صفوف المنتخب التونسي. - قائمة اللاعبين تشمل مواهب تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً، يلعبون في أندية أوروبية وأميركية، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً لتشكيل قاعدة واسعة لاختيار أفضل المواهب.

خطف رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد التونسي لكرة القدم، منذر الكبير (55 عاماً)، الأنظار في الشارع الرياضي، بعدما عرض أرقاماً مثيرة عن عملية استقطاب اللاعبين، الذين يحملون الجنسية المزدوجة، من طرف الاتحاد المحلي للعبة.

وكشف منذر الكبير في مؤتمر صحافي، عقدته اللجنة الفنية يوم أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد التونسي لكرة القدم، أنهم نجحوا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، في اكتشاف 220 لاعباً مغترباً لديهم أصول تونسية، ويمكنهم تمثيل منتخب "نسور قرطاج"، ما فتح التساؤلات في صفوف الجماهير، حول طريقة ضمهم، خصوصاً أن العدد المصرح به كان كبيراً.

وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الخميس، فإن الـ 220 لاعباً، الذين تحدث عنهم الكبير، تم اكتشافهم من طرف عبد القادر غشير، المكلف بمتابعة مزدوجي الجنسية في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وقد وضعهم الأخير على "سيستم" متطور لهذا الغرض، وتستخدمه أغلب الاتحادات المحلية في العالم، لاكتشاف المواهب المغتربة.

وأضاف مصدر من داخل الاتحاد أن غشير يقود عملاً كبيراً في ملف مزدوجي الجنسية، ويقوم من حين إلى آخر بتقديم تقارير مفصلة تضم معطيات عن اللاعبين الجدد، إذ يسلّم ملفات الشباب والناشئين إلى منذر الكبير، الذي يقوم بعرضهم على مدربي منتخبات الفئات السنية، ويعرض ملفات اللاعبين المؤهلين لتعزيز صفوف الكبار على المدير الرياضي، زياد الجزيري، الذي يتشاور بدوره مع المدير الفني للمنتخب الأول، سامي الطرابلسي، بهدف انتقاء أبرز اللاعبين.

وتضم قائمة الـ 220 لاعباً، مواهب تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً، يتم تقسيمهم على كل الفئات، ومن بينهم كذلك بعض اللاعبات المرشحات لتعزيز صفوف منتخب تونس للسيدات، وجميع هؤلاء اللاعبين يلعبون لأندية أوروبية، وبدرجة أقل في فرق من القارة الأميركية، ويبقى العدد قابلاً للزيادة في الفترة المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن كل اللاعبين سينضمون إلى المنتخب، بما أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل قاعدة واسعة النطاق، ومِن ثمّ انتقاء أبرز المواهب.