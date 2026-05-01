21 عاماً على أول أهدافه مع برشلونة: قصة الـ 905 أهداف لليونيل ميسي

- بدأت مسيرة ليونيل ميسي التهديفية في 1 مايو 2005 مع برشلونة، حيث سجل هدفه الأول ضد ألباسيتي، ووصل مجموع أهدافه إلى 905 أهداف في 596 مباراة مع الأندية ومنتخب الأرجنتين. - سجل ميسي 672 هدفاً مع برشلونة، 32 مع باريس سان جيرمان، 85 مع إنتر ميامي، و116 مع الأرجنتين، وحقق أهدافاً في 17 بطولة مختلفة، منها 474 في الدوري الإسباني و129 في دوري الأبطال. - يتميز ميسي بتنوع طرق التسجيل، حيث أحرز 759 هدفاً بالقدم اليسرى، 111 باليمنى، و31 بالرأس، مع 113 ركلة جزاء و71 هدفاً من ركلات حرة.

بدأت القصة الطويلة لأهداف الأسطورة ليونيل ميسي (38 عاماً) الـ905 في 1 مايو/أيار 2005، وفي تلك الأمسية، وخلال مباراة في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو أمام ألباسيتي، دخل "البولغا" أرضية الملعب في الدقيقة 87 بديلاً للكاميروني صامويل إيتو، وبعد أربع دقائق فقط، مرّر رونالدينيو كرة ساحرة أنهاها الشاب الأرجنتيني بلمسة "لوب" رائعة بالقدم اليسرى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. طموح ميسي لم يكن يعرف الحدود، ففي الدقيقة 91 أعاد النجمان تنفيذ اللعبة نفسها، وهذه المرة احتُسب الهدف، لتبدأ رحلة طويلة من الأهداف مع الفريق الأول.

أهداف ميسي في كل مباراة

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الجمعة، فقد سجل ميسي 672 هدفاً مع برشلونة و32 مع باريس سان جيرمان و85 مع إنتر ميامي، و116 مع منتخب بلاده. ومن أصل 596 مباراة هزّ فيها ميسي الشباك، سجّل هدفاً واحداً في 357 مباراة (59.9%)، وقادته شهيته التهديفية إلى توقيع 179 ثنائية (30.0%)، و52 ثلاثية "هاتريك" (8.7%)، و6 رباعيات (1.0%). وتكتمل الصورة بتسجيله خمسة أهداف في مناسبتَين: الأولى أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2012، في ليلة تاريخية على ملعب كامب نو، والثانية بقميص المنتخب الأرجنتيني أمام إستونيا عام 2022، حين سجل خمسة أهداف في 35 دقيقة فقط. أما الرباعيات الست فجميعها جاءت بقميص برشلونة.

أهدافه حسب المسابقة

حقق ميسي النصيب الأكبر من إنتاجه التهديفي في الدوري الإسباني، إذ سجل 474 هدفاً من أصل 905، بنسبة 52.6% من إجمالي أهدافه. وفي دوري أبطال أوروبا وقّع 129 هدفاً، موزعة بين برشلونة (120) وباريس سان جيرمان (9)، وعلى امتداد مسيرته، نجح في التسجيل في 17 بطولة مختلفة على الأقل.

الفرق وطرق التسجيل

سجل ميسي أهدافه في شباك 164 فريقاً مختلفاً، في رقم يعكس استمراريته المذهلة، ويتصدر إشبيلية قائمة أكثر الفرق التي هزّ شباكها بـ38 هدفاً، يليه أتلتيكو مدريد (32)، ثم فالنسيا (31). وتعتبر القدم اليسرى لميسي مصنعه الرئيسي للأهداف، بعدما أحرز بها 759 هدفاً من أصل 905 (84%). وسجل بالقدم اليمنى 111 هدفاً، ومن ضربات الرأس 31 هدفاً. أحدها لا يُنسى، وكان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 أمام مانشستر يونايتد في روما، مرتقياً فوق فرديناند ليحسم اللقب الثالث لبرشلونة بهدف ثانٍ.

كما فاز ميسي بأول كأس عالم للأندية له بفضل هدف بالصدر في مرمى إستوديانتيس في 19 ديسمبر/كانون الأول 2009، وفي الدوري الأميركي سجل أيضاً هدفاً بالطريقة ذاتها أمام أورلاندو عام 2024. وبالورك سجل في مرمى خيتافي بكأس الملك 2014، وحتى باليد سجل هدفاً، على طريقة مارادونا، أمام إسبانيول في الدوري عام 2007.

كرة عالمية مبابي يلتحق بميسي ورونالدو في تقرير مثير للجدل

أنواع الأهداف

الغالبية العظمى من أهدافه جاءت من اللعب المفتوح، لكنه أيضاً متخصّص في الكرات الثابتة، بعدما نفذ بنجاح 113 ركلة جزاء خلال مسيرته، ليكون ضمن أفضل المسددين تاريخياً. كما سجل 71 هدفاً من ركلات حرة مباشرة، ويضاف إلى ذلك 54 هدفاً من متابعات، تجسيداً لغريزته داخل منطقة الجزاء. ويُعد ميسي من أفضل منفذي الركلات الحرة في تاريخ اللعبة. أهدافه الـ71 من كرات ثابتة مباشرة جاءت من مختلف الزوايا والمسافات. وحاول المدربون ابتكار كل الحلول لإيقافه: لاعب مستلقٍ خلف الحائط، آخر يغطي القائم، ثالث على خط المرمى، لكن دون جدوى. وتُظهر خريطة التسديد كثافة أكبر داخل منطقة الجزاء، وخصوصاً في قلب منطقة الست ياردات وعلى الأطراف، وعلى مستوى الزاويا، فقد استقبلت الزاوية اليسرى للحارس 86 هدفاً، واليمنى 75 هدفاً، بتوقيع جمع بين القوة والدقة.