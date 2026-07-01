21 ألف دولار لمشاهدة صراع رونالدو ومودريتش

- دفع مشجع 21 ألف دولار لمتابعة مباراة البرتغال وكرواتيا في كأس العالم 2026، حيث يتواجه كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش في تورنتو، مما يعكس أهمية المباراة واحتمالية كونها آخر ظهور لهما في البطولة. - ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير، حيث تجاوزت بعض المقاعد 30 ألف دولار كندي، بينما بيعت تذاكر أخرى بآلاف الدولارات، رغم أن الأسعار الرسمية راوحت بين 335 و875 دولاراً عند طرحها للبيع. - تزايد الطلب على المباراة في تورنتو بسبب وجود جاليات برتغالية وكرواتية كبيرة، رغم قانون أونتاريو الذي يحظر إعادة بيع التذاكر بأسعار أعلى من الأصلية.

دفع مشجع مبلغ 21 ألف دولار، من أجل متابعة المواجهة التي ستجمع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، وكرواتيا بقيادة لوكا مودريتش (40 عاماً)، وذلك يوم الخميس في تورنتو بكندا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يطمح كل منتخب إلى التقدم في المسابقة، والوصول إلى دور الـ16.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الثلاثاء، بأنّ الرغبة في مشاهدة المباراة التي قد تكون آخر ظهور لكريستيانو رونالدو أو مودريتش في كأس العالم 2026، رفعت أسعار إعادة بيع التذاكر بشكل جنوني. وبحسب بيانات نشرتها شبكة تلفزيون "سي تي في نيوز"، بلغ سعر بعض مقاعد المباراة أكثر من 30 ألف دولار كندي (21 ألف دولار أميركي)، بينما بيعت تذاكر أخرى بآلاف الدولارات.

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وبلغ سعر أرخص تذكرة فردية أكثر من 2600 دولار. وعندما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التذاكر للبيع عام 2025، راوحت الأسعار الرسمية بين 335 و875 دولاراً. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في تورنتو، نظراً لوجود مهم لكلتا الجاليتين، إذ يعيش ما يقارب 140 ألف شخص من أصول برتغالية، ونحو 35 ألفاً من أصول كرواتية في منطقة تورنتو الكبرى، وهو ما ساهم في زيادة الطلب المحلي على المباراة.

وتزايد الإقبال، رغم إقرار قانون هذا العام في أونتاريو، المقاطعة الكندية التي تقع فيها تورنتو، يحظر إعادة بيع التذاكر بسعر أعلى من سعرها الأصلي. ومع ذلك، حذرت منصات إعادة البيع من الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق هذا القانون، ولا سيما التحقق من سعر الشراء الأصلي.