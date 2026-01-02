- تستضيف إيطاليا الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتيينا من 6 إلى 22 فبراير 2026، بمشاركة دول متخصصة في الرياضات الشتوية. كما تُقام بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست بالمجر من 11 إلى 13 سبتمبر. - يشهد عشاق التنس موسمًا مثيرًا في بطولات الغراند سلام، بينما يكون موسم الفورمولا 1 مليئًا بالإثارة مع انطلاق جائزة أستراليا الكبرى في مارس وختامًا بجائزة أبوظبي في ديسمبر. - تستعد جماهير كرة السلة لموسم حافل يبدأ بمباراة نجوم كرة السلة الأميركية في فبراير، بالإضافة إلى بطولات عالمية في البيسبول والكريكيت والهوكي والريشة الطائرة وكرة اليد.

يُعد عام 2026 واحداً من أكثر الأعوام ثراءً بالأحداث الرياضية الكبرى على مستوى العالم. فبعيداً عن ضجة نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك الصيف القادم، تستعد الجماهير لموسم مليء بالإثارة والحماس في مختلف الرياضات، من ملاعب التنس وصخب الفورمولا 1، إلى الألعاب الأولمبية الشتوية. وعلى مدار الأشهر القادمة، تتنوع البطولات وتزدحم التقويمات الرياضية، بينما يترقب ملايين المشجعين لحظات الانطلاق عبر القارات المختلفة، في موسم مليء بالمفاجآت واللحظات التاريخية.

وتتصدر إيطاليا المشهد الرياضي في عام 2026 من خلال استضافة أحد أكثر الأحداث الرياضية العالمية المنتظرة، ويتعلق الأمر بالألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتيينا، حيث تقام المسابقات من 6 إلى 22 فبراير/ شباط القادم. ويُتوقع أن يكون الحدث إحدى أبرز المناسبات التي ستجذب الأنظار في بداية العام، خصوصاً في ظل مشاركة أقوى الدول المتخصصة في الرياضات الشتوية، مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والنرويج، كما تشمل الأحداث الجديدة في 2026 بطولة العالم لألعاب القوى النهائية في بودابست بالمجر من 11 إلى 13 سبتمبر/أيلول القادم.

وسيكون عشاق التنس أمام موسم ناري في بطولات الغراند سلام، حيث تنطلق أستراليا المفتوحة من 18 يناير/كانون الثاني إلى الأول من فبراير/ شباط، تليها بطولة رولان غاروس من 24 مايو/ أيار إلى السابع من يونيو/ حزيران، ثم يحضر التاريخ على عشب لندن في ويمبلدون من 29 يونيو/ حزيران إلى 12 يوليو/ تموز، قبل أن تُختتم السنة الكبرى ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة من 31 أغسطس/ آب إلى 13 سبتمبر/ أيلول، وسط توقعات بصراعات شرسة على اللقب في منافستي الرجال والسيدات. وسيكون موسم سباقات الفورمولا 1 حدثاً بارزاً للسرعة والأدرينالين، والبداية ستكون في جائزة أستراليا الكبرى من السادس إلى الثامن من مارس/ آذار القادم، مروراً بأشهر محطات الموسم في موناكو من الخامس إلى السابع من يونيو/ حزيران، والجائزة البريطانية من الثالث إلى الخامس من يوليو/ تموز. أما الحدثان الأكثر ترقباً فهما جائزة لاس فيغاس من 21 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني وختام الموسم في أبوظبي من الرابع إلى السادس من ديسمبر/ كانون الأول.

كما تستعد جماهير كرة السلة لموسم لا يُفوَّت، إذ تُقام مباراة نجوم كرة السلة الأميركية الـ15 في فبراير/شباط القادم، تليها مرحلة الدوري الأوروبي من 22 إلى 24 مايو/أيار، ثم نهائيات كرة السلة الأميركية من 4 إلى 22 يونيو/حزيران، ويتواصل الموسم العالمي ببطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات التي ستقام من الرابع إلى 13 سبتمبر/أيلول 2026. وفي الكرة الطائرة، تقام بطولة الأمم للسيدات من الأول إلى الـ28 من يونيو/حزيران، وللرجال من الثامن من يونيو/حزيران إلى الثاني من يوليو/تموز، وسط انتظار كبير للمواجهات القارية المؤهلة للنهائيات العالمية.

أما في عالم البيسبول، فتنطلق سلسلة العالم من 5 إلى 17 مارس/آذار، بينما ستكون جماهير الكريكيت على موعد مع كأس العالم للرجال بنظام "تي 20" الهند وسريلانكا بين السادس من فبراير/شباط والثامن من مارس/آذار، وللسيدات بين 12 يونيو/حزيران و5 يوليو/تموز، وفي رياضة الهوكي، ستقام بطولة العالم بين 15 و31 مايو/أيار، أما في ما يتعلق بمنافسات الريشة الطائرة فستقام بطولة إنكلترا المفتوحة بين الثالث والثامن من مارس/آذار، وبطولة العالم في الهند بين 13 و18 يناير/كانون الثاني.

وبالنسبة لكرة اليد، تحضن كل من الدنمارك والسويد والنرويج بطولة أوروبا بين 15 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط، فيما ستقام في الفترة الممتدة من 21 إلى 31 يناير/كانون الثاني بطولة أفريقيا للرجال في رواندا، في حين ستُجرى بطولة أوروبا للسيدات بين الثالث و20 ديسمبر/كانون الأول.