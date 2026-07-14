2026 الأقوى.. تصنيف منتخبات نصف نهائي كأس العالم منذ 2002

سيشهد المربع الذهبي في مونديال 2026، حدثاً تاريخياً غير مسبوق يتمثل بتصنيف المنتخبات الأربعة المنافسة للتأهل إلى المباراة النهائية في "فيفا"، حيثُ تأهلت أفضل أربعة منتخبات في التصنيف العالمي إلى الدور نصف النهائي في النسخة التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التغيير في تأهل أفضل أربعة منتخبات في تصنيف الفيفا لنصف نهائي مونديال 2026؟ ما هي أبرز الاختلافات في تصنيفات المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي بين مونديال 2026 والنسخ السابقة منذ عام 2002؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتأهلت إلى الدور نصف النهائي في مونديال 2026، المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد تأهل الأرجنتين (المركز الأول في تصنيف الفيفا)، وفرنسا (المركز الثاني)، وإسبانيا (المركز الثالث)، وإنكلترا (المركز الرابع)، وسيُفتتح الدور نصف النهائي بمواجهة أوروبية بين فرنسا وإسبانيا وفي اليوم التالي بين الأرجنتين بطلة العالم 2022، والمنتخب الإنكليزي.

وفي نظرة تاريخية على المربع الذهبي في بطولة كأس العالم منذ نسخة عام 2002، لم يتأهل المصنفون الأربعة الأوائل إلى الدور نصف النهائي أبداً، ففي مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وصلت البرازيل (المركز الثاني)، وألمانيا (المركز الـ11)، وتركيا (المركز الـ22)، وكوريا الجنوبية (المركز الـ40)، وتُوج منتخب "السامبا" آنذاك بلقب كأس العالم.

وفي مونديال 2006، بلغت البرتغال (المركز الثامن)، وفرنسا (المركز التاسع)، وإيطاليا (المركز الـ13)، وألمانيا (المركز الـ19)، الدور نصف النهائي، وتُوج المنتخب الإيطالي بعد ذلك باللقب، بينما في مونديال 2010، تأهلت منتخبات إسبانيا (المركز الثاني في تصنيف الفيفا)، وهولندا (المركز الرابع)، وألمانيا (المركز السادس)، وأوروغواي (المركز الـ16)، وتُوجت إسبانيا باللقب حينها.

أما في مونديال 2014، فتأهلت ألمانيا (المركز الثاني)، والبرازيل (المركز الثالث)، والأرجنتين (المركز الخامس)، وهولندا (المركز الـ15)، إلى الدور نصف النهائي، وتُوج منتخب المانشافت باللقب آنذاك، وفي مونديال 2018، بلغت بلجيكا (المركز الثالث)، وفرنسا (المركز السابع)، وإنكلترا (المركز الـ12)، وكرواتيا (المركز الـ20)، الدور نصف النهائي، وتُوجت فرنسا باللقب في النهاية.

وفي كأس العالم 2022 في قطر، تأهلت الأرجنتين (المركز الثالث)، وفرنسا (المركز الرابع)، وكرواتيا (المركز الـ12)، والمغرب (المركز الـ22)، إلى المربع الذهبي آنذاك، وتأهل منتخبا الأرجنتين وفرنسا إلى المباراة النهائية، وتُوج منتخب "الألبيسيليستي" باللقب العالمي في ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.