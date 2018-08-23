يعيش النجم الألماني مسعود أوزيل أسوأ فترات مسيرته الكروية، بعد إعلانه اعتزاله اللعب الدولي مع المانشفات، إثر المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا 2018، وابتعاده عن مستواه الحقيقي مع نادي آرسنال الإنكليزي، ما عرضه للكثير من الانتقادات التي طاولته خلال الفترة الماضية، بل حتى وصفه البعض باللاعب "الشبح".
ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونيس قوله: "كنت أشاهد مسعود أوزيل منذ فترة طويلة خلال السنوات الماضية، وهو منتج تسويقي جيد جداً، وأعلى من مستواه كلاعب، وهذا خطأ كبير".
ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونيس قوله: "كنت أشاهد مسعود أوزيل منذ فترة طويلة خلال السنوات الماضية، وهو منتج تسويقي جيد جداً، وأعلى من مستواه كلاعب، وهذا خطأ كبير".
وأضاف أولي هونيس" لو كان مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف يذهب إلى لندن، لرؤية مسعود أوزيل يلعب مع آرسنال، ويشاهد أداءه الحقيقي، لما كنا رأيناه رفقة المنتخب في بطولة كأس العالم 2018".
وختم رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونيس حديثه، بقوله: "إنها معجزة رؤية مسعود أوزيل يلعب كرة القدم، بل أصبح أحد القادة مع ناديه آرسنال الإنكليزي".
تأتي تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونيس، بحق النجم مسعود أوزيل، بعد أن قام بشن هجوم لاذع بحقه قبل عدة أيام، بسبب قراره اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، واعتباره لاعباً انتهت صلاحيته في الملاعب منذ عدة سنوات، كان لا يستحق التواجد مع المانشافت في بطولة كأس العالم 2018.
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