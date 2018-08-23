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وفي حال لم يوقع اللاعب مع أي نادٍ حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية التي ستغلق أبوابه في الأول من شهر أيلول/سبتمبر القادم، فإن ريال مدريد سيكون مجبراً على دفع راتبه السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين يورو.



‏وبعد ساعات على نشر التقرير، جاء رد اللاعب، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيّن من خلالها أنه يخوض تدريبات فردية في المدينة الرياضية للفريق الملكي، رفقة مدرب شخصي، خلال الفترة الحالية.



