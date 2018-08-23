سلّطت تقارير صحافية إسبانية، الضوء على النجم البرتغالي الغائب فابيو كوينتراو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، الذي كان معاراً لفريق سبورتينغ لشبونة.
اللاعب لم يخض أي لقاء، منذ 20 أيار/مايو الماضي، في نهائي كأس البرتغال ضد أفيس، ولم ينشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 62 يوماً.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن كوينتراو لم يتدرب هذا الصيف مع فريق ريال مدريد، رغم تبقّي عام في عقده، مع العلم أن النادي أنفق عليه مبلغ 55 مليون يورو منذ التوقيع معه، شملت 30 مليون يورو رسوم الانتقال المدفوعة لبنفيكا، بالإضافة إلى 25 مليون يورو، تكاليف الرواتب. ومنذ ذلك الحين، قضى موسمين على سبيل الإعارة، مع موناكو في 2015/2016، وآخرها مع سبورتينغ الموسم الماضي.
وفي حال لم يوقع اللاعب مع أي نادٍ حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية التي ستغلق أبوابه في الأول من شهر أيلول/سبتمبر القادم، فإن ريال مدريد سيكون مجبراً على دفع راتبه السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين يورو.
وبعد ساعات على نشر التقرير، جاء رد اللاعب، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيّن من خلالها أنه يخوض تدريبات فردية في المدينة الرياضية للفريق الملكي، رفقة مدرب شخصي، خلال الفترة الحالية.
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