رفض النجم الجزائري سفيان فيغولي، مهاجم فريق غلطة سراي التركي، الانتقال للعب في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، كما رد على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى أحد النوادي السعودية، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، بطريقة خاصة.



وكشفت تقارير صحافية تركية أن سفيان فيغولي أشعر إدارة فريقه بأنه لا يريد الرحيل ولا اللعب في الدوري السعودي، وأنه يرغب في الاستمرار في الفريق والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مساعدته في الدفاع عن لقب الدوري التركي الممتاز الذي أحرزه في الموسم الماضي.



وكانت إدارة غلطة سراي، وبطلب من المدير الفني فاتح تيريم، قررت الاستغناء عن خدمات فيغولي، وتحاول عبثا دفعه إلى الرحيل عن النادي رفقة المغربي يونس بلهندة والفرنسي بافيتيمبي غوميس، بسبب تراجع مستوى هذا الثلاثي، خلال فترة الإعداد الصيفية، ووصل الأمر إلى حد عدم توظيف اللاعبين في مباريات الموسم الجديد ووضعهم على دكة الاحتياط.



وكثيراً ما تلقى فيغولي انتقادات لاذعة من مديره الفني وكذلك وسائل الإعلام التركية، بسبب وزنه الزائد ما أثر على مستواه كثيراً، فضلاً عن أجرته السنوية المرتفعة، حيثُ تعد الأعلى بين كل زملائه، وتبلغ 3 ملايين و750 ألف يورو، وقد يتسبب ذلك في مغادرته النادي مضطراً، باحثاً عن فرصة للعب أو استمرار القبضة الحديدية بينه وبين مدربه وإدارة الفريق.



ورد سفيان فيغولي على شائعات تفاوضه مع فريقي الهلال والنصر السعوديين عبر تدوينة على حسابه في "فيسبوك" كتب فيها معلقا على هذه المزاعم: "توقفوا... ماذا؟؟". ونقل موقع "فوتوسبور" تصريحات لفيغولي بخصوص هذا الموضوع قال فيها: "التحدي الوحيد الذي أنتظره بشغف هو المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا"، مضيفاً "لقد لعبت كثيراً في الموسم الماضي وكنت سعيداً جداً باللعب لغلطة سراي ومساعدته على نيل لقب الدوري، لقد كانت مسيرة مهمة وحافلة، وأنا مُركز جيداً مع الفريق".



وذكر نفس المصدر أن إدارة غلطة سراي اتفقت فعلاً مع نظيرتها في نادي الهلال على تحويل فيغولي مقابل 13 مليون يورو، مع راتب سنوي للاعب يبلغ 6 ملايين يورو، لكن وكيل أعماله حبيب عنتر أبلغهم رفض اللاعب إتمام الصفقة، مؤكداً أنه يريد الاستمرار في النادي التركي.