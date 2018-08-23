سيكون بمقدور مشجعي نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، متابعة كل تفاصيل الفريق، سواء المباريات أو الأخبار العاجلة على مدار اليوم، من خلال ساعة ذكية كشف عنها النادي، تبلغ قيمتها 80 جنيهاً إسترلينياً.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الساعة الذكية والتي أطلق عليها اسم "فانتوم"، ستمكن المشجع من التصويت على الاستفتاءات الخاصة برجل المباراة وأفضل هدف، سواء بعد كل جولة أو شهرياً، مما يجعل المناصر أكثر قرباً من الفريق ونجومه.



وتحوي الساعة أيضاً على مسابقات تبين مدى انتماء المشجع لفريق مانشستر سيتي، وكمية المعلومات التي يملكها عن تاريخ النادي ونجومه والبطولات التي تحققت.









وتعمل إدارة حامل لقب "البريميرليغ" في الفترة الأخيرة، على زيادة التفاعل مع الجماهير ووضعهم على مقربة من كواليس النادي، لذا تم إصدار المسلسل الوثائقي "كل شيء أو لا شيء"، الذي يرصد كواليس التتويج بلقب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي 2017/2018.



وتسعى الشركة المنتجة للساعة الذكية بدورها، بأن تكون هناك نسخ أخرى للأندية المنافسة في البريميرليغ، لكن البداية كانت مع مانشستر سيتي، الذي كان مبادراً لاستخدام تلك التكنولوجيا.



