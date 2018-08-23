

كما ستستغرق عمليات الإحماء وقتاً أقصر أيضاً يصل إلى خمس دقائق، من أجل تبادل الكرات ومن ثم الاستعداد لدقيقة واحدة فقط.



يُذكر أن بطولة أميركا المفتوحة ستشهد استخدام حكمٍ آلي على جميع خطوط الملعب، وذلك بهدف تفادي أي خطأ بشري من الحكم قد يؤدي إلى خسارة اللاعب نقطة مهمة.