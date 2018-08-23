وستشهد البطولة تغييرات مهمة للغاية، ولعلّ أبرزها تلك الساعة التي ستكون حاضرة في كلّ الملاعب، وستستخدم للمرة الأولى في الغراند سلام.
وسيتم وضع ساعة لتوقيت الإرسال، أي يتوجب على اللاعب أن يقوم بإرساله قبل انتهاء الوقت المحدد له، على غرار رمية التماس في كرة الصالات وكرة السلة وغيرهما.
وهذا الأمر قد يتسبب بمشكلة حقيقية لبعض اللاعبين، إذ يقوم الإسباني رافائيل نادال بحركات روتينية قبل كلّ كرة يريد إرسالها، من خلال لمس سرواله والقميص الذي يرتديه ثم وجهه وشعره.
ولن يقتصر الأمر على نادال؛ فالصربي نوفاك ديوكوفيتش العائد بقوة إلى ساحة كرة المضرب على أثر الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، يُحبذ تنطيط الكرة لفترة أكثر من اللازم قبل الإرسال.
وكانت هذه التقنية الجديدة قد طبقت في البطولات التحضيرية لأميركا المفتوحة، وهذا الأمر أثار استياء النجمة الأميركية سيرينا ويليامز، حيث قالت إنه يشتت تفكيرها وتركيزها، أما البريطاني آندي موراي فقد أعرب عن إعجابه بها.
ويمتلك اللاعب 25 ثانية منذ ضغط الحكم على ساعة الإرسال، وعليه خلال هذه الفترة الزمنية تنفيذ ضربته، وهذا الأمر طالب به بعض اللاعبين والجماهير من أجل جعل وتيرة اللعب أسرع.
كما ستستغرق عمليات الإحماء وقتاً أقصر أيضاً يصل إلى خمس دقائق، من أجل تبادل الكرات ومن ثم الاستعداد لدقيقة واحدة فقط.
يُذكر أن بطولة أميركا المفتوحة ستشهد استخدام حكمٍ آلي على جميع خطوط الملعب، وذلك بهدف تفادي أي خطأ بشري من الحكم قد يؤدي إلى خسارة اللاعب نقطة مهمة.
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