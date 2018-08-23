يُثير المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الجدل منذ وصوله إلى "البريميرليغ"، وذلك بسبب عادة التدخين التي لا يمكن أن يتركها منذ أن كان في بطولة الدوري الإيطالي إلى حين وصوله إلى فريق تشيلسي، لكن عملية حسابية بسيطة تكشف حجم استهلاك ساري للدخان.



بحسب التسريبات في الصحف البريطانية، فإن الإيطالي ماوريسيو ساري يُدخن حوالي 80 سيجارة يومياً، أي أنه قادر على تدخين سيجارة كل 12 دقيقة. في وقت يصل العدد الإجمالي السنوي لنحو 29,200 سيجارة إذا استمر على نفس المنوال.





أما خلال الموسم الكروي، فيستهلك ساري حوالي 22 ألف سيجارة وكل واحدة منها تُساوي غراما، أي أنه يصرف حوالي 22 ألف كيلوغرام سنوياً من التبغ. ولو اعتبرنا أن ساري بدأ مسيرته الرياضية في عام 1990، فإن المجموع الذي صرفه حتى الآن هو 616 كلغ من التبغ.



والمثير أن هذا العدد يكفي لوضع 14 سيجارة على كل مقعد في ملعب "ستامفورد بريدج" الذي تصل سعته إلى حوالي 41,613 ألف مقعد. ومن ناحية الإنفاق، فإن ساري دفع نحو 396,879 يورو حتى الآن على التدخين خلال مسيرته الرياضية، وهو الذي يكفي لدفع راتب إدين هازارد لمدة أسبوعين.