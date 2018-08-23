تصدر فريق ريال مدريد الإسباني قائمة الفرق الأكثر شعبية وتداولًا في البحث على شبكة الإنترنت، حسب ما كشفته دراسة مستندة إلى بيانات تم جمعها من محرك البحث "غوغل".



وكشفت تلك الدراسة أن الفريق الملكي يتصدر قائمة الأندية الأكثر بحثًا على شبكة الإنترنت بإجمالي 97 دولة موزعة على ست قارات، حيث في أوروبا نجد أنه يتصدر التصنيف في دول كسويسرا وروسيا وصربيا وكرواتيا، متجاوزًا بذلك العديد من الأندية الجماهيرية الكبيرة كآرسنال الإنكليزي ومانشستر سيتي وليفربول.









وتصدر الفريق أيضاً القائمة في الأميركيتين، فهو الأكثر بحثًا في الولايات المتحدة وكندا، وهو الحال ذاته لمعظم دول أميركا الجنوبية كباراغواي وكولومبيا وبيرو وتشيلي وبوليفيا.



وجاء الريال في مقدمة قائمة دول شمال قارة أفريقيا، باستثناء عدة مناطق، وبصفة خاصة في جنوب وشرق القارة، حيث يتم البحث بها عن آرسنال ومانشستر يونايتد بشكل أكبر. وفي قارة آسيا، يطغى الاهتمام بالريال هناك على بقية الفرق الأخرى، باستثناء أماكن قليلة تعود فيها الأولوية أيضاً لـ"المدفعجية" و"الشياطين الحمر".