عاد النجم الإنكليزي ديلي ألي، لاعب نادي توتنهام، إلى إثارة جماهير كرة القدم، بعدما نشر على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدياً جديداً لطريقة احتفاله بتسجيل الأهداف والتعبير عن فرحه بانتصار فريقه.
وظهر ديلي ألي، نجم نادي توتنهام، برفقه زميله في غرف خلع الملابس، بعد احتفاله بفوز فريقه ضد نيوكاسل يونايتد إثر تسجيله هدف الفوز بالمباراة، وهو يقوم بحركة جديدة بأصابع يده، معلناً انطلاق تحدٍ جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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وكان النجم الإنكليزي ديلي ألي قد أطلق قبل عدة أسبايع تحدياً لمتابعيه ومحبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استخدم يده اليسرى، بجعلها تكون منقبضة مع تدوير إبهامه وإصبع سبابته عند مستوى العين بطريقة معقدة، لكن لاعب توتنهام نقل الحركة إلى طريقه أصعب من سابقتها.
ولم يكن المشاركون في تحدي النجم الإنكليزي ديلي ألي هم رفاقه في الفريق، بل انتقل التحدي كالنار في الهشيم بين لاعبي كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين باتوا يقومون بنشر صورهم وتسجيلاتهم المصورة التي تظهرهم يقومون بالحركة الشهيرة التي اخترعها اللاعب.
وظهر ديلي ألي، نجم نادي توتنهام، برفقه زميله في غرف خلع الملابس، بعد احتفاله بفوز فريقه ضد نيوكاسل يونايتد إثر تسجيله هدف الفوز بالمباراة، وهو يقوم بحركة جديدة بأصابع يده، معلناً انطلاق تحدٍ جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان النجم الإنكليزي ديلي ألي قد أطلق قبل عدة أسبايع تحدياً لمتابعيه ومحبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استخدم يده اليسرى، بجعلها تكون منقبضة مع تدوير إبهامه وإصبع سبابته عند مستوى العين بطريقة معقدة، لكن لاعب توتنهام نقل الحركة إلى طريقه أصعب من سابقتها.
ولم يكن المشاركون في تحدي النجم الإنكليزي ديلي ألي هم رفاقه في الفريق، بل انتقل التحدي كالنار في الهشيم بين لاعبي كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين باتوا يقومون بنشر صورهم وتسجيلاتهم المصورة التي تظهرهم يقومون بالحركة الشهيرة التي اخترعها اللاعب.
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