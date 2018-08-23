لم يبرم نادي بايرن ميونخ في الموسم الحالي صفقات رنانة، واقتصرت تعاقداته على استعادة بعض اللاعبي المعارين، وضم ليون غورتيسكا، والمحافظة على الكولومبي خاميس رودريغز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويعلم بايرن ميونخ أنه بات بحاجة إلى التجديد في صفوفه، لا سيما في ظل تقدم الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري في السن.
وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ تخطط لضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في عام 2019، أي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض روبن (34 عاماً)، وريبيري (35 عاماً).
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وكان غريزمان قد قرر البقاء في أتلتيكو مدريد على الرغم من اهتمام نادي برشلونة به، لكن في حال تلقيه عرضاً في المستقبل فإنه لن يتردد أبداً، خاصة أن النادي البافاري يعتبر من أفضل الفرق في العالم، وهو منافس دائم على البطولات المحلية والأوروبية.
ويعلم بايرن ميونخ أنه بات بحاجة إلى التجديد في صفوفه، لا سيما في ظل تقدم الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري في السن.
وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ تخطط لضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في عام 2019، أي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض روبن (34 عاماً)، وريبيري (35 عاماً).
وكان غريزمان قد قرر البقاء في أتلتيكو مدريد على الرغم من اهتمام نادي برشلونة به، لكن في حال تلقيه عرضاً في المستقبل فإنه لن يتردد أبداً، خاصة أن النادي البافاري يعتبر من أفضل الفرق في العالم، وهو منافس دائم على البطولات المحلية والأوروبية.
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