كشف موقع صحيفة "إلـ موندو" الإسباني عن أن فريق يوفنتوس الإيطالي يُفكر في خطف المدرب الفرنسي زيدان، انطلاقاً من الموسم المقبل، وذلك قبل عام من نهاية عقده، وتحديداً في عام 2020، وحضور رونالدو سيُعجل في حضور المدرب الفرنسي.



ووفقاً للموقع الإسباني، فإن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري كان سيُغادر فريق يوفنتوس نهاية موسم 2017-2018، وذلك تزامناً مع رحيل المدرب الفرنسي زيدان عن ريال مدريد الإسباني، على أن ينتقل الأخير لتدريب "البيانكونيري" في الموسم الجديد.



إلا أن حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس ساهم في بقاء المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، خصوصاً أن ربما ما كان ينقصُ الفريق الإيطالي هو تواجد مهاجم بحجم رونالدو في المقدمة، والقادر على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.



ويعمل فريق يوفنتوس جاهداً من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مهما كلف الثمن، فهو بدأ بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويُفكر بشكل جدي في التعاقد مع المدرب الفرنسي زيدان، انطلاقاً من الموسم المقبل، بحسب موقع صحيفة "إلـ موندو".