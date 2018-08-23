يتجه نجم خط دفاع المنتخب المغربي غانم سايس، لمغادرة فريق ولفرهامبتون الإنكليزي خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل التهميش والاستبعاد الذي يجده هذا الموسم من المدرب البرتغالي نونو سانتوس.



وحسب موقع "برمنغهام ميل" فإن اللاعب غير راضٍ عن وضعه ويرغب في الرحيل بأسرع وقت، ومن أجل التعاقد مع نادي نوتنغهام في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لموسم واحد على سبيل الإعارة، مستغلاً امتداد الميركاتو الصيفي بـ"الشامبيون شيب" لغاية 31 من آب/ أغسطس الجاري.





اقــرأ أيضاً ريال مدريد الفريق الأكثر شعبية في 2018





وساهم اللاعب بدور كبير في صعود فريقه ولفرهامبتون للدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه ومع بداية هذا الموسم وجد صعوبات في فرض نفسه كأساسي، حيث لم يمنحه مدربه البرتغالي فرصة اللعب مع انطلاق المنافسات في "البريميرليغ"، وأصبح جليساً لدكة البدلاء، لذا يطمح اللاعب بالمشاركة مع فريق جديد، خاصة وأنه مقبل على تجربة جديدة رفقة أسود الأطلس، بخوض مباراة أمام منتخب مالاوي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في 7 من أيلول/سبتمبر القادم، برسم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، التي ستقام بالكاميرون.



وكان غانم سايس بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، حين تألق رفقة فريق أنجيه في الدوري الممتاز، قبل أن يحترف في إنكلترا مع ولفرهامبتون في دوري الدرجة الأولى، الذي دخل معه التاريخ بالصعود للدوري الممتاز.