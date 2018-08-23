حقق الرامي القطري حمد المري، ميدالية برونزية في الرماية "دبل تراب" للرجال، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، التي تستضيفها إندونيسيا حتى الثاني من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.



وأحرز المري الميدالية البرونزية بعد منافسة قوية مع الكوري الجنوبي هينوو شين صاحب الميدالية الذهبية، والهندي شاردل فيهان المتوّج بالمركز الثاني، ليهدي قطر أول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية.



وقال علي محمد الكواري رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس، في تصريح صحافي: "استطاعت الرماية تشريف الرياضة القطرية لتفتح باب الخير على الوفد القطري في بقية منافساته بالآسياد، ما زال أمامنا مسابقة الاسكيت ونتمنى التوفيق لناصر العطية وراشد العذبة من أجل تشريف قطر بأكثر من ميدالية".









من جانبه، أكد البطل القطري حمد المري صاحب برونزية الدبل تراب، أنه سعيد للغاية بما حققه رغم أنه كان يتمنى تقديم الأفضل من أجل إسعاد الشعب القطري المتعطش للإنجازات بهذه البطولة، متمنياً أن يكون فاتحة خير على الرماة في بقية منافساتهم، وكل الرياضات التي تمثل قطر بالآسياد.



وتعتبر ميدالية حمد المري هي الأولى للبعثات الرياضية الخليجية في دورة الألعاب الآسيوية، التي تشارك فيها دولة قطر بـ222 رياضياً ورياضية يمثلون 20 اتحاداً رياضياً، ويتنافسون في 30 رياضة مختلفة.