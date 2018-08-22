

وتعرض الحارس الدولي التشيلي لإصابة بقطع في وتر "أكيليس" أثناء تدريبات الفريق، وسيغيب على إثرها لمدة ستة أشهر، حيث سيخضع الحارس صاحب الـ 35 عاماً، لفحوصات إضافية في مدينة برشلونة بوقتٍ لاحقٍ هذا الأسبوع.



وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة اهتمامات "السيتيزن".







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وبينت الصحيفة، أنه على الرغم من نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنكلترا، لكن بطل البريميير ليغ، سيحاول التوصل إلى اتفاق لضم نافاس في كانون الثاني/ يناير القادم، عند فتح باب التعاقدات الشتوية.



ويبدو أن هناك الكثير من الأسباب التي ترجح كفة هذه الصفقة، أبرزها تصريحات جولين لوبيتيغي المدير الفني لفريق ريال مدريد، والذي أكد قبل أيام أن البلجيكي تيبو كورتوا سيكون الحارس الأساسي في الليغا ومسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.