تابع المنتخب القطري لكرة اليد تألقه في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، والمقامة في إندونيسيا حتى الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.
وهزم العنابي نظيره السعودي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالدور الرئيسي بواقع 28-23، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نصف النهائي ويقترب أكثر من الميدالية الذهبية.
ورفعت قطر رصيدها بعد الفوز الأخير إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن اليابان صاحبة المركز الثاني، فيما تحتل السعودية المركز الثالث برصيد نقطة، بينما يقبع منتخب العراق في المركز الرابع بدون أي نقطة بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.
وستكون مواجهة قطر واليابان مصيرية بالنسبة للأخير، خاصة أن السعودية تحتاج للفوز على العراق، وانتظار هدية من العنابي الساعي للبقاء في المركز الأول.
وتعتبر فرص قطر في حصد ذهبية الألعاب الآسيوية كبيرة للغاية، وهي التي تمتلك منتخباً قوياً استطاع في السنوات الأخيرة تحدي أكبر المنتخبات العالمية وتحقيق نتائج رائعة.
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واحتل المنتخب القطري في عام 2015 المركز الثاني في بطولة العالم حين خسر في النهائي أمام نظيره الفرنسي، فيما جاء ثامناً بطولة 2017 واستطاع التأهل لبطولة العالم 2019.
ونجح العنابي أيضاً في حصد لقب بطولة آسيا لكرة اليد في النسخ الثلاث الأخيرة بعد البحرين 2014 و2016 وكوريا الجنوبية 2018، بالتالي فإن حظوظه لحصد الذهب وإهداء قطر ميدالية في هذه الألعاب مرتفعة جداً.
وهزم العنابي نظيره السعودي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالدور الرئيسي بواقع 28-23، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نصف النهائي ويقترب أكثر من الميدالية الذهبية.
ورفعت قطر رصيدها بعد الفوز الأخير إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن اليابان صاحبة المركز الثاني، فيما تحتل السعودية المركز الثالث برصيد نقطة، بينما يقبع منتخب العراق في المركز الرابع بدون أي نقطة بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.
وستكون مواجهة قطر واليابان مصيرية بالنسبة للأخير، خاصة أن السعودية تحتاج للفوز على العراق، وانتظار هدية من العنابي الساعي للبقاء في المركز الأول.
وتعتبر فرص قطر في حصد ذهبية الألعاب الآسيوية كبيرة للغاية، وهي التي تمتلك منتخباً قوياً استطاع في السنوات الأخيرة تحدي أكبر المنتخبات العالمية وتحقيق نتائج رائعة.
واحتل المنتخب القطري في عام 2015 المركز الثاني في بطولة العالم حين خسر في النهائي أمام نظيره الفرنسي، فيما جاء ثامناً بطولة 2017 واستطاع التأهل لبطولة العالم 2019.
ونجح العنابي أيضاً في حصد لقب بطولة آسيا لكرة اليد في النسخ الثلاث الأخيرة بعد البحرين 2014 و2016 وكوريا الجنوبية 2018، بالتالي فإن حظوظه لحصد الذهب وإهداء قطر ميدالية في هذه الألعاب مرتفعة جداً.
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