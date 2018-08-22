وأعطى الاتحاد الدولي للتنس في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ولاية أورلاندو الأميركية، شركة "كوزميوس" الاستثمارية المملوكة للنجم جيرارد بيكيه الإذن بالمضي قدماً في تجديد كامل لكأس ديفيس بشكلها الجديد.وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نجم نادي برشلونة جيرارد بيكه، أعطى اتفاقا شفهيا للاتحاد الإسباني للتنس، يقضي بأن تكون المرحلة الأخيرة من بطولة كأس ديفيس التي ستقام في فبراير/شباط المقبل، في العاصمة مدريد خلال العامين الأولين.وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني للتنس أعطى صوته لصالح التعديلات الجديدة على بطولة كأس ديفيس، بناء على الوعد الذي تلقاه من مالك شركة "كوزميوس" الاستثمارية جيرارد بيكيه، خاصة مع وجود النجم رافائيل نادال في البطولة، الذي تأهل تلقائياً إلى نصف نهائي كأس ديفيس 2019.وكان الاتحاد الدولي للتنس قد أقرّ تعديلات جذرية على كأس ديفيس، إذ تضمنت التعديلات حصر إقامة المسابقة في مكان واحد وفي أسبوع واحد في نهاية الموسم، بعدما كانت تمتد لأربعة أسابيع وتقام في أماكن عدة، بالإضافة إلى تقليص عدد المجموعات المطلوبة للفوز بالمباريات لمجموعتين، من ثلاثة ممكنة، واقتصارها على 18 منتخباً.