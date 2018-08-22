

وحضرت الاجتماع مجموعة من قادة فرق دوري الدرجة الأولى، بمن فيهم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وسيرخيو بوسكيتس عن برشلونة، حيث جاء الاجتماع بعد أن اشتكى العديد من قادة الأندية الإسبانية من مسألة لعب مباريات خلال الموسم في الولايات المتحدة، وتشتيت مواعيد المواجهات من يوم الجمعة وصولاً إلى الإثنين.



وصرح ديفيد أغانزو، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا، أنه يعتزم عقد اجتماع في أيلول/ سبتمبر مع أعضاء من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لنقل جميع الشكاوى التي قدمها ممثلو الأندية.







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وأصدرت رابطة لاعبي كرة القدم بياناً جاء فيه: "نحن لا نجد مبرراً للقرارات أحادية الجانب وإعلان رابطة الدوري الإسباني عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن اللعب في الولايات المتحدة على مدى 15 سنة مقبلة، اللاعبون وقادة أندية الدوري الإسباني يعبرون عن دهشتهم وسخطهم لعدم أخذ رأيهم بعين الاعتبار".



وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وقعت على عقد لمدة 15 عاماً مع مجموعة وسائل الإعلام الرياضية "Relevant"، على أن تقام بموجبه مواجهة واحدة على الأقل من مباريات الليغا في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تكون أول مباراة من الدوري الإسباني بميامي، وهي لن تُجرى قبل عام 2019، بسبب الأمور القانونية.



