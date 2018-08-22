بقيت أمام إدارة نادي برشلونة تسعة أيام قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في نهاية أغسطس/آب الحالي، حتى يقرر ما يفعله مع خمسة لاعبين موجودين في صفوفه، بعدما حقق مدخولاً لا بأس به من خلال بيعه عقود بعض لاعبيه.
ونجحت إدارة برشلونة بقيادة رئيسها جوسيب ماريا بارتوميو في التخلي عن بعض لاعبيها، خلال فترة الانتقلات الصيفية الحالية، إذ خرج كلّ من باولينيو، الذي فضل العودة إلى ناديه الصيني القديم مقابل 50 مليون دولار، والإسباني جيرارد دولوفيو مقابل 13 مليون دولار، والمدافع الكولومبي ياري مينا مقابل 30.26 مليوناً، ولوكاس ديني مقابل 20.20 مليون دولار، وأليكس فيدال الذي عاد إلى إشبيلية بصفقة قدرت بـ8.50 ملايين دولار، ومارولن المنتقل إلى ساساولو الإيطالي مقابل ستة ملايين دولار، وأندريه غوميز مقابل 2.25 مليون دولار، بالإضافة إلى دوغلاس على سبيل الإعارة.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن خمسة لاعبين موجودين في برشلونة، تطمح إدارته بالتعامل معهم وإبرام عقودهم قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي بعد عشرة أيام.
ياسبر سيليسين
يريد الحارس الهولندي ياسبر سيليسين (29 عاماً)، مغادرة نادي برشلونة بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كثيرة، نظراً لوجود الحارس الألماني المتألق تير شتيغن، لكنه عاد للبرسا في جولته التحضيرية للموسم الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.
ويتضمن عقد الحارس الهولندي شرطاً يسمح له بالمغادرة مقابل 60 مليون يورو، ما يعني أن أحد الأندية الأوروبية الكبرى يتوجب عليه تقديم عرض يقنع إدارة البرسا بالتخلي عنه، ما يعني أن خياراته محدودة جداً، وعليه البقاء ليلعب كما فعل بالموسم المنصرم في بطولة كأس إسبانيا، وتعرض أخيراً لإصابة، ما يعني صعوبة رحيله عن النادي.
رافينيا ألكانتارا
يعاني البرازيلي رافينيا ألكانتارا مع برشلونة، بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كثيرة مع الفريق، رغم لعبه في كأس السوبر الإسباني، ووجود كل من الكرواتي إيفان راكيتيش وأرثر وأرتورو فيدال، المفضلين للمدرب إرنستو فالفيردي، لذلك تسعى إدارة البلاوغرنا في الفترة المتبقية من عمر سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى الاستماع للعروض المقدمة للبرازيلي من الأندية الإيطالية، لكن عرضاً من فالنسيا أو إشبيلية قد يجعلها توافق على انتقاله، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2020، مع شرط جزائي بـ75 مليون يورو.
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باكو ألكاسير
يعيش باكو ألكاسير موقفاً صعباً بعدما رفض عروضاً من بعض الأندية الإنكليزية المهتمة به، لأنه يأمل بأن ينتقل إلى فالنسيا أو إشبيلية أو فياريال، وذلك لبعده عن خطط المدرب إرنستو فالفيردي، ولن تمانع إدارة البلاوغرنا بانتقال اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2021.
منير الحدادي
تلقى اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية منير الحدادي (22 عاماً)، العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية من قبل الأندية الأوروبية، لكن إدارة البرسا تريد بقاءه معها في الموسم الجديد، بعدما تألق مع ديبورتيفو ألافيس خلال الموسم المنصرم، لتبقى عقبة واحدة وهي عقبة عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل 2019، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيجد مكاناً في تشكيلة فالفيردي أم سيفاجئ الجميع في اللحظة الأخيرة ويرحل؟
سيرغي سامبر
يواجه الإسباني سيرغي سامبر مشكلة كبرى تكمن في انتهاء عقده مع برشلونة صيف 2019، بالإضافة لعدم حصوله على رقم في الفريق، وتعرضه للعديد من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب، لكن إدارة البرسا أبلغته بأنها ستعطيه ما يحتاجه إن لم يحصل على عقد من أحد الأندية المهتمة به.
ونجحت إدارة برشلونة بقيادة رئيسها جوسيب ماريا بارتوميو في التخلي عن بعض لاعبيها، خلال فترة الانتقلات الصيفية الحالية، إذ خرج كلّ من باولينيو، الذي فضل العودة إلى ناديه الصيني القديم مقابل 50 مليون دولار، والإسباني جيرارد دولوفيو مقابل 13 مليون دولار، والمدافع الكولومبي ياري مينا مقابل 30.26 مليوناً، ولوكاس ديني مقابل 20.20 مليون دولار، وأليكس فيدال الذي عاد إلى إشبيلية بصفقة قدرت بـ8.50 ملايين دولار، ومارولن المنتقل إلى ساساولو الإيطالي مقابل ستة ملايين دولار، وأندريه غوميز مقابل 2.25 مليون دولار، بالإضافة إلى دوغلاس على سبيل الإعارة.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن خمسة لاعبين موجودين في برشلونة، تطمح إدارته بالتعامل معهم وإبرام عقودهم قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي بعد عشرة أيام.
ياسبر سيليسين
يريد الحارس الهولندي ياسبر سيليسين (29 عاماً)، مغادرة نادي برشلونة بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كثيرة، نظراً لوجود الحارس الألماني المتألق تير شتيغن، لكنه عاد للبرسا في جولته التحضيرية للموسم الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.
ويتضمن عقد الحارس الهولندي شرطاً يسمح له بالمغادرة مقابل 60 مليون يورو، ما يعني أن أحد الأندية الأوروبية الكبرى يتوجب عليه تقديم عرض يقنع إدارة البرسا بالتخلي عنه، ما يعني أن خياراته محدودة جداً، وعليه البقاء ليلعب كما فعل بالموسم المنصرم في بطولة كأس إسبانيا، وتعرض أخيراً لإصابة، ما يعني صعوبة رحيله عن النادي.
رافينيا ألكانتارا
يعاني البرازيلي رافينيا ألكانتارا مع برشلونة، بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كثيرة مع الفريق، رغم لعبه في كأس السوبر الإسباني، ووجود كل من الكرواتي إيفان راكيتيش وأرثر وأرتورو فيدال، المفضلين للمدرب إرنستو فالفيردي، لذلك تسعى إدارة البلاوغرنا في الفترة المتبقية من عمر سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى الاستماع للعروض المقدمة للبرازيلي من الأندية الإيطالية، لكن عرضاً من فالنسيا أو إشبيلية قد يجعلها توافق على انتقاله، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2020، مع شرط جزائي بـ75 مليون يورو.
باكو ألكاسير
يعيش باكو ألكاسير موقفاً صعباً بعدما رفض عروضاً من بعض الأندية الإنكليزية المهتمة به، لأنه يأمل بأن ينتقل إلى فالنسيا أو إشبيلية أو فياريال، وذلك لبعده عن خطط المدرب إرنستو فالفيردي، ولن تمانع إدارة البلاوغرنا بانتقال اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2021.
منير الحدادي
تلقى اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية منير الحدادي (22 عاماً)، العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية من قبل الأندية الأوروبية، لكن إدارة البرسا تريد بقاءه معها في الموسم الجديد، بعدما تألق مع ديبورتيفو ألافيس خلال الموسم المنصرم، لتبقى عقبة واحدة وهي عقبة عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل 2019، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيجد مكاناً في تشكيلة فالفيردي أم سيفاجئ الجميع في اللحظة الأخيرة ويرحل؟
سيرغي سامبر
يواجه الإسباني سيرغي سامبر مشكلة كبرى تكمن في انتهاء عقده مع برشلونة صيف 2019، بالإضافة لعدم حصوله على رقم في الفريق، وتعرضه للعديد من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب، لكن إدارة البرسا أبلغته بأنها ستعطيه ما يحتاجه إن لم يحصل على عقد من أحد الأندية المهتمة به.
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