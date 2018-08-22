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ووفقًا لما نشرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المباراة الأولى للنجم البرتغالي جذبت ما يقارب "2.330.234" مشاهدًا في إيطاليا، مع حصة مشاركة بلغت 11.9 في المئة.وشهدت أول مشاركة لرونالدو، زيادة في نسبة مشاهدات مباريات فريق يوفنتوس، وصلت إلى 68%، مقارنة بالمباراة الافتتاحية للفريق خلال الموسم الماضي ضد كالياري على ملعبه.كما احتلت المواجهة، المركز الرابع منذ افتتاح قنوات "سكاي سبورتس" إيطاليا، من حيث نسبة المشاهدات، وتجاوزها فقط ديربي إيطاليا عامي 2013، 2016 ومباراة يوفنتوس وروما في 2015.وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو، حيث شارك في أول مباراة له مع الفريق في "الكالتشيو" وكانت أمام كييفو فيرونا، وفاز بها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.