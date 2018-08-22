

وسدد اللاعب دوني فان دي بيك كرة ضعيفة بعد أن تلقى عرضية داخل منطقة جزاء الفريق الضيف، لكن الحارس الأوكراني فشل في التعامل معها، لتتهادى الكرة من بين يديه وليسجل الفريق المضيف هدف التقدم المبكر منذ الدقيقة الأولى.





ويأتي اللقاء في إطار ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي يحدد المتأهلين لدور المجموعات للمسابقة الأوروبية الأعرق.



وبلغ أياكس أمستردام هذا الدور بعد أن اجتاز عقبة ستاندارد لييج البلجيكي في المرحلة الأولى، ليقابل فريق دينامو كييف في الجولة الفاصلة عن الظهور في دور المجموعات للمسابقة الشهيرة، والذي كان قد تفوق بدوره على سلافيا براغ التشيكي.