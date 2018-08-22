أثار تأخر أعمال صيانة ملعب نادي نابولي "سان باولو" خوف جماهير الفريق، من عدم تمكنهم من حضور المباراة التي ستجمع لاعبيهم ضد ميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 25 أغسطس/آب الحالي.



وكشفت تقارير صحافية إيطالية، عن منح ملعب "سان باولو" شهادة السلامة من قبل بلدية مدينة نابولي، بعد التأخر الكبير الحاصل في أعمال صيانته من قبل الشركة المنفذة للمشروع، ما جعل الخلافات تنشب بين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، ورئيس البلدية لويجي دي ماغيستريس.

اقــرأ أيضاً نابولي يكشف موعد عودة الجزائري غلام



وأوضحت التقارير الصحافية، أن تأخر الصيانة في ملعب "سان باولو"، سينعكس بشكل سلبي على إيرادات نابولي، نظراً للحرب الشاملة التي يخوضها رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس على مجلس البلدية، إذ لم يتوصل الطرفان حتى الآن لتجديد عقد الإيجار، ما يعني استئجار إدارة نابولي للملعب في كل مباراة سيخوضها في الموسم الحالي.



وكان رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس، قد هاجم قبل عدة أيام رئيس بلدية البلدية ومجلسه، بسبب بطء أعمال الصيانة والتجديد في ملعب "سان باولو"، واصفاً الملعب بشكله الحالي بـ"دورة المياه"، مطالباً الجميع بالاستقالة من مناصبهم، بعد تدهور مرافق الملعب بشكل كبير.