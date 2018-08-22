حسم النجم الجزائري ياسين براهيمي مصيره مع ناديه بورتو البرتغالي، إذ يتجه للبقاء في الفريق وعدم الرحيل عنه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.
وينتهي عقد النجم في شهر يونيو/ حزيران 2019، ولم يقم بتمديده حتى الآن، رغم سعي إدارة الفريق لذلك وإلحاحها عليه، قصد الاستفادة من بيعه بمبلغ كبير بدلاً من أن "يضيع" منها دون أن تتلقى أي مقابل مادي، إذ بإمكان اللاعب أن يصبح حراً من أي التزام بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكشفت تقارير صحافية برتغالية وإنكليزية أن نادي بورتو رفض تسريح نجمه ياسين براهيمي للأندية التي طلبت خدماته، على غرار ويستهام الإنكليزي وروما الإيطالي، وكذلك نادي موناكو الفرنسي الذي كان آخر فريق أعرب عن رغبته في ضمه.
وذكرت نفس المصادر أن ويستهام عرض مبلغ 30 مليون يورو، بينما اقترحت إدارة روما 25 مليوناً، وبلغ عرض موناكو 20 مليون يورو لأجل التعاقد مع اللاعب الجزائري، لكن نادي "التنانين" رفض هذه العروض، كونها لا تناسب طموحاته المالية، إذ يرغب في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو الذي يمثل الشرط الجزائي المدوّن في عقد اللاعب.
ويأمل بورتو في استمالة براهيمي وإقناعه بتجديد عقده قصد الحصول على فرص لبيعه بمقابل مادي أعلى، لكن يبدو أن النجم الجزائري "يماطل" و"يراوغ" لأجل تفادي تجديد عقده، إذ يطمح إلى البقاء في فريقه حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، كي يصبح في وضعية لاعب حرّ من أي التزام، على أن ينتقل إلى النادي الذي يريد ويحصل على مقابل انتقاله كاملاً، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد النجم في شهر يونيو/ حزيران 2019، ولم يقم بتمديده حتى الآن، رغم سعي إدارة الفريق لذلك وإلحاحها عليه، قصد الاستفادة من بيعه بمبلغ كبير بدلاً من أن "يضيع" منها دون أن تتلقى أي مقابل مادي، إذ بإمكان اللاعب أن يصبح حراً من أي التزام بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكشفت تقارير صحافية برتغالية وإنكليزية أن نادي بورتو رفض تسريح نجمه ياسين براهيمي للأندية التي طلبت خدماته، على غرار ويستهام الإنكليزي وروما الإيطالي، وكذلك نادي موناكو الفرنسي الذي كان آخر فريق أعرب عن رغبته في ضمه.
وذكرت نفس المصادر أن ويستهام عرض مبلغ 30 مليون يورو، بينما اقترحت إدارة روما 25 مليوناً، وبلغ عرض موناكو 20 مليون يورو لأجل التعاقد مع اللاعب الجزائري، لكن نادي "التنانين" رفض هذه العروض، كونها لا تناسب طموحاته المالية، إذ يرغب في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو الذي يمثل الشرط الجزائي المدوّن في عقد اللاعب.
ويأمل بورتو في استمالة براهيمي وإقناعه بتجديد عقده قصد الحصول على فرص لبيعه بمقابل مادي أعلى، لكن يبدو أن النجم الجزائري "يماطل" و"يراوغ" لأجل تفادي تجديد عقده، إذ يطمح إلى البقاء في فريقه حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، كي يصبح في وضعية لاعب حرّ من أي التزام، على أن ينتقل إلى النادي الذي يريد ويحصل على مقابل انتقاله كاملاً، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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