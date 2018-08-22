

وكان اللاعب البلجيكي قد شوهد في أحد النوادي الليلية بمدينة ميلانو في وقت متأخر، قبل أن يأتي إلى تمارين الفريق في الصباح المقبل بنفس الملابس التي كان يرتديها.



وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة الفريق قررت عدم معاقبة اللاعب في ظل عدم وجود أي سلوك سيىء منه، خاصة بعد مشاركته السبت الماضي في ​تدريبات الفريق​، حيث كانت تقارير إعلامية قد رجحت تعرض اللاعب صاحب الـ 30 عاماً لعقوبة أو غرامة مالية من قبل إدارة "النيراتزوري"، لكن الأخيرة اكتفت بتحذير شفهي.





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بدوره ردّ اللاعب على ما قيل من انتقادات برسالة، نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قال فيها: "أعمل كي أصبح جاهزاً، كل ما يقال غير ذلك هو هراء".



وخسر فريق إنتر أولى مبارياته في بطولة الدوري الإيطالي أمام ​ساسولو​ (1-0) ، إلا أن اللاعب البلجيكي غاب عن هذه المواجهة بسبب إصابته بإجهاد في العضلات، مما اضطره للابتعاد عن تدريبات الفريق.