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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة طفل برازيلي لم يتمكن والداه من اقتناء ألبوم صور اللاعبين له لفقرهم الشديد، فابتكر "بيدرو" فكرة جميلة أظهرت موهبة الرسم التي يمتلكها ورسمت البسمة على محيّاه.



وقام الطفل بيدرو برسم 126 لاعبا يشاركون في كأس العالم روسيا 2018 على أوراق صغيرة ووضعها في ملف صغير فأكمل بذلك ألبومه المكون من صور نجوم كبار، أمثال نيمار وميسي ورونالدو، إضافة إلى لاعبين دوليين قدامى كمارادونا وبيليه.





وذكرت غليس، والدة الرسام الصغير: "كنت أعتقد أنّ الناس سيسخرون منه لأنه ليس لديه ألبوم والأطفال الآخرون لديهم ألبومات الصور، لكن اليوم اختلف الأمر. بيدرو يحب التصوير ويتمنى أن يصبح يوما رساما كاريكاتوريا، لكن اليوم لا أحد يعطي الأهمية لهذه الأشياء".





لم يتوقع بيدرو أن يرى هذه الصور الصغيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأشهر المواقع الرياضية العالمية، لكن ذلك ليس بغريب على فنان قادم من البرازيل سواء نحت بيده أو بقدمه.