وعلم "العربي مونديال" بأن تصريح المدافع المغربي المهدي بنعطية اللاذع بعد مباراة المغرب والبرتغال لقناة "بي إن سبورتس"، والذي أشار فيه إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني للأسود والمقربين منهم، أدار ظهره للاعبين وشكك في قدراتهم وانتقذهم بشدة بعد الخسارة ضد إيران، كان موجها لمساعد المدرب مصطفى حجي.





وأثار مساعد المدرب مصطفى حجي سخط اللاعبين بعدما لم يدعمهم ولم يؤازرهم عقب السقوط، بل تجاهلهم وحملهم المسؤولية ليخلق عداوة وتوترا بينه وبين القائد ومن معه.





وأشارت المصادر إلى أن مصطفى حجي تشاجر فعلا مع المدير الفني هيرفي رينار، لحظة دخول سفيان أمرابط كظهير أيمن بديلا لشقيقه في المباراة الأولى، رغم تكذيب الاتحاد المغربي لكرة القدم للخبر.





وتوصل "العربي مونديال" إلى أن مصطفى حجي المساعد الثاني للمدرب رينار، بعد مواطنه باتريس بوميل، بدأ ينعزل ويبتعد عن دائرة القرار والمشاورات في ظل تدخلاته في الاختيارات واصطدامه مع أكثر من لاعب، ما قد يعجل برحيله عن المنتخب المغربي.





وكشفت وسائل إعلام مغربية، بأن أيام مصطفى حجي، مع المنتخب المغربي، أصبحت معدودة، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ينتظر فقط العودة للمغرب من روسيا، لاتخاذ قرار لحسم في مستقبله.



(العربي الجديد)