هاميلتون يقترب من تجاوز فيتيل بانطلاقه أولاً في فرنسا

هاميلتون يسعى لاستعادة الصدارة من فيتيل (Getty)

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ويسعى هاميلتون للفوز في المرحلة الثامنة في السباق الثالث له من المركز الأول هذا الموسم، إذ كان قد بدأ متصدراً في جائزتي أستراليا وإسبانيا.



وتفوق هاميلتون بطل العالم في الموسم الماضي على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، حين حقق أسرع وقت في التجارب الرسمية بمعدل قدره دقيقة و30,029 ثانية.



وجاء بوتاس في المركز الثاني وخلفه الألماني سباستيان فيتيل صاحب المركز الثالث، أما المركز الرابع ذهب للهولندي ماكس فيرشتابن فيما جاء دانيل ريكاردو خامساً.



ويسعى هاميلتون لاستعادة صدارة الترتيب العام من فيتيل الذي يبتعدُ عنه بفارق نقطة واحدة، ولذلك يتوجب عليه التفوق على الألماني في المراكز.



ويمتلك البريطاني 119 نقطة في البطولة حتى اللحظة خلف فيتيل صاحب الـ120 نقطة، بينما يحتل بوتاس المركز الثالث بـ86 نقطة.





احتل السائق البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في التجارب الرسمية لسباق جائزة فرنسا الكبرى، ليحجز مقعد الصدارة في السباق الرسمي يوم الغد.ويسعى هاميلتون للفوز في المرحلة الثامنة في السباق الثالث له من المركز الأول هذا الموسم، إذ كان قد بدأ متصدراً في جائزتي أستراليا وإسبانيا.وتفوق هاميلتون بطل العالم في الموسم الماضي على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، حين حقق أسرع وقت في التجارب الرسمية بمعدل قدره دقيقة و30,029 ثانية.وجاء بوتاس في المركز الثاني وخلفه الألماني سباستيان فيتيل صاحب المركز الثالث، أما المركز الرابع ذهب للهولندي ماكس فيرشتابن فيما جاء دانيل ريكاردو خامساً.ويسعى هاميلتون لاستعادة صدارة الترتيب العام من فيتيل الذي يبتعدُ عنه بفارق نقطة واحدة، ولذلك يتوجب عليه التفوق على الألماني في المراكز.ويمتلك البريطاني 119 نقطة في البطولة حتى اللحظة خلف فيتيل صاحب الـ120 نقطة، بينما يحتل بوتاس المركز الثالث بـ86 نقطة. 0

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