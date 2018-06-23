كشفت تقارير صحافية فرنسية أن المدافع الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي، فوزي غلام بات خيارا قويا لبطل فرنسا، نادي باريس سان جيرمان من أجل استقطابه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لما نشره موقع "باريس يونايتد" المتخصص بأخبار النادي الباريسي فإن الفريق سيفتقد الظهير الأيسر يوري بيرشيتش المطلوب بقوة من نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، والذي تقدم بعرض لضمه قيمته تقارب الـ 20 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريك، يفكر باستقطاب بدلاء على غرار لاعب بورتو أليكس تيليس، ولكنه لن يكون الخيار الوحيد للنادي الباريسي، بل تم وضع اسم الجزائري فوزي غلام ليكون بديلا.
وتم اقتراح اسم مدافع نابولي البالغ من العمر (27 عاما) والذي خاض 11 مباراة فقط الموسم الماضي، وسجل هدفين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من قبل وكيله خورخي مينديز.
وعانى غلام من شبح الإصابات الموسم الماضي وغاب مرتين لفترة طويلة، قبل أن يتعافى مؤخرا، وسيكون خيارا مثاليا لبطل فرنسا، وستتضح أنباء رحيله إلى باريس سان جيرمان خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقا لما نشره موقع "باريس يونايتد" المتخصص بأخبار النادي الباريسي فإن الفريق سيفتقد الظهير الأيسر يوري بيرشيتش المطلوب بقوة من نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، والذي تقدم بعرض لضمه قيمته تقارب الـ 20 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريك، يفكر باستقطاب بدلاء على غرار لاعب بورتو أليكس تيليس، ولكنه لن يكون الخيار الوحيد للنادي الباريسي، بل تم وضع اسم الجزائري فوزي غلام ليكون بديلا.
وتم اقتراح اسم مدافع نابولي البالغ من العمر (27 عاما) والذي خاض 11 مباراة فقط الموسم الماضي، وسجل هدفين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من قبل وكيله خورخي مينديز.
وعانى غلام من شبح الإصابات الموسم الماضي وغاب مرتين لفترة طويلة، قبل أن يتعافى مؤخرا، وسيكون خيارا مثاليا لبطل فرنسا، وستتضح أنباء رحيله إلى باريس سان جيرمان خلال الأسابيع المقبلة.
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