كشفت صحيفة "لو بوتور" الجزائرية أن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي توصل إلى اتفاق مع نادي ليستر سيتي يتم على ضوئه انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليستر سيتي الإنكليزي راجع حساباته من جديد، بعدما استقطب لاعب وسط نورويتش سيتي السابق جيمس ماديسون مقابل 20 مليون يورو، وبات قريبا من الإعلان عن اتفاقه مع الستي على انتقال محرز.



وكان رياض محرز (27 عاماً) الذي لعب 36 مباراة مع السيتي الموسم الماضي وسجل فيها 12 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، قد حاول الانتقال عن صفوف فريقه في ميركاتو الشتاء، لكنه اصطدم برفض الثعالب، ما دفعه إلى اشتراط الرحيل في ميركاتو الصيف.



ووفقاً للصحيفة الجزائرية فقد كشفت أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الناديين لانتقال محرز إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، خاصة مع وصول البديل المثالي لمحرز بالنسبة لفريق ليستر وهو جيمس ماديسون ،وتشير التقارير إلى أنه قد يتم الاعلان رسمياً عن الصفقة هذا الأسبوع.