بدأ نادي ريال مدريد الإسباني حملة الانتقالات الصيفية تحت قيادة مدربه الجديد غولين لوبيتيغي الذي وقّع مع النادي الملكي عقدا بثلاث سنوات وشرع في رسم تشكيلته للموسم القادم وسط أنباء عن سعي مسؤولو ريال مدريد على بث دماء جديدة في الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد.





وقال جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، إن ريال مدريد الإسباني مهتم بضم الدولي الفرنسي نبيل فقير (18 هدفا وسبعة تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي)، مقدرا سعره بـ 70 مليون يورو.









وأشار أولاس في مقابلة نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية إلى أن اللاعب ذي الأصول الجزائرية والبالغ من العمر 24 عاما، على رادار النادي الملكي الذي لم يتقدم بعد بعرض رسمي لضم قائد ليون.





وقال أولاس: "في وقت ما هذا الصيف كان قريبا للغاية من الالتحاق بصفوف ليفربول، منحته الضوء الأخضر للعب هناك، لكن الأمر استغرق وقتًا طويلًا جدًا، العملية أصبحت معقدة في الوقت الحالي. وتابع: "هو لاعب يمتلك جودة كبيرة، يمكنه الحفاظ على الكرة في مساحات صغيرة، ولديه موهبة لا تصدق، مفاوضات انتقاله لليفربول لم تكلل بالنجاح والآن هناك أندية آخرى تود الفوز بخدماته من بينها ريال مدريد، ليس مدريد فقط بل كذلك مدربهم الجديد".





يذكر أنّ نبيل فقير موجود حاليا ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 حيث لعب 20 دقيقة في المباراة الأولى أمام استراليا التي فاز بها منتخب "الديوك" (2-1) وعشر دقائق في المباراة الثانية أمام بيرو (1-0).







(العربي الجديد)