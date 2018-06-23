



وجاء في بيان "الروسونيري" "أتم نادي روما صفقة انتقال جاستن كلويفرت. يعلن النادي عن الحصول بصفة نهائية على الحقوق الرياضية للاعب الهولندي القادم من أياكس مقابل 17.25 مليون يورو، بالإضافة للمتغيرات التي تصل إلى 1.5 مليون يورو".



كما كشف النادي الإيطالي أنه في حالة بيع اللاعب مستقبلا لأني ناد آخر، فإن النادي الهولندي سيحصل على "نسبة 10% من قيمة الصفقة في حالة تخطيها 25 مليون يورو، وبحد أقصى لا يتجاوز 4 ملايين يورو" بحسب "إفي". أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده رسميا مع الجناح الهولندي، جاستن كلويفرت، نجل مهاجم برشلونة الإسباني الأسبق باتريك كلويفرت ، قادما من أياكس الهولندي مقابل 17.25 مليون يورو.وجاء في بيان "الروسونيري" "أتم نادي روما صفقة انتقال جاستن كلويفرت. يعلن النادي عن الحصول بصفة نهائية على الحقوق الرياضية للاعب الهولندي القادم من أياكس مقابل 17.25 مليون يورو، بالإضافة للمتغيرات التي تصل إلى 1.5 مليون يورو".كما كشف النادي الإيطالي أنه في حالة بيع اللاعب مستقبلا لأني ناد آخر، فإن النادي الهولندي سيحصل على "نسبة 10% من قيمة الصفقة في حالة تخطيها 25 مليون يورو، وبحد أقصى لا يتجاوز 4 ملايين يورو" بحسب "إفي".



ووقع صاحب الـ19 عاما عقدا حتى 2023، ليصبح بذلك رابع الصفقات التي يدعم بها "الذئاب" صفوفهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الإسباني إيفان ماركانو والكرواتي أنتي كوريتش والإيطالي برايان كريستانتي.



واقترب النادي من إبرام صفقة أخرى وهي الحارس الإيطالي أنطونيو ميرانتي الذي خضع للكشف الطبي، بانتظار وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.



من جانبه، أكد المدير الرياضي بالنادي، الإسباني رامون رودريجيز 'مونتشي'، "أعتقد أن جاستن أحد المواهب الكبيرة في الكرة الأوروبية في الوقت الحالي. ولهذا لم يكن من السهل الحصول على خدماته وسط هذه المنافسة القوية مع أندية كثيرة. ولكن كلويفرت رأى في روما المكان الأمثل لمواصلة التطور".