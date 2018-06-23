يبدو أن رحيل أوناي إيمري وقدوم توماس توخيل على رأس الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان سيغير الكثير من الأسماء التي كانت لها مكانتها في صفوف تشكيلة بطل الدوري الفرنسي.



وأعطى مدرب باريس الضوء الأخضر لرحيل نجم خط وسط الفريق ماركو فيراتي بعد أن أبدت عدة أندية اهتماماً بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ المدير الفني الجديد، توماس توخيل، لا يرى أن فيراتي جزء من خطته المقبلة ويرغب في التخلي عنه.





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وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب تعاقد مع مينو رايولا ليكون وكيل أعماله بهدف الانضمام لأحد الأندية في الموسم المقبل، في ظل منافسة شرسة بين برشلونة ومانشستر يونايتد لأجل الحصول على خدمات اللاعب.



وكشفت شبكة "ميدياسيت" عن استعداد البرسا لتقديم عرض رسمي لباريس سان جيرما يبلغ 100 مليون يورو نظير الحصول على خدمات النجم الإيطالي، مضيفة أن الفريق الكتالوني يريد الفوز بصفقة فيراتي في أسرع وقت ممكن قبل دخول الفرق الاخرى وعلى رأسهمم يوفنتوس.



وكان البرسا في الميركاتو الشتوي الماضي أكثر المهتمين بالحصول علي اللاعب، بسبب الحاجة الماسة في برشلونة وقتها للاعبين في مركز خط الوسط.