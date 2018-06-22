



وتلقى اللورد سوغر ردودا عنيفة بعدما نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة مركبة لمنتخب السنغال مع نظارات شمسية وحقائب يد للبيع، وأردفها بتشبيه للاعبين بالبائعين المتجولين على شواطئ مدينة ماربيلا في جنوب إسبانيا. وقال سوغر في تغريدته: "أنا أعرف هؤلاء الأشخاص على شاطئ ماربيلا. هم أناس مزعجون وواسعو الحيلة".





وحال نشر التغريدة، انطلقت حملات الاستنكار لما بثّه اللورد سوغر في صفحته على تويتر، فقالت بابيتا شارما، الصحافية في شبكة "بي بي سي"، إنّ ما نشره آلان سوغر يعتبر "صادما.."، في حين اعتبرت الممثلة البريطانية كيليشي أوكفور أنّ ما قاله سوغر "عنصري بامتياز"، فهو أراد بث صورة نمطية أنّ "كل السود متشابهون وفقراء ولا يمكن لهم الرقي في المجتمع".





إلى ذلك، ردّ آلان سوغر على الحملة الشرسة التي لحقته بأن سحب التغريدة من صفحته ونشر توضيحا قال فيه: "كنت أقرأ تفاعل الناس مع تغريدتي المضحكة... أعتقد أنها أخرجت من سياقها ولا تهاجم أحدا".



(العربي الجديد)