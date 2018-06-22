أثارت الحملة الموجهة ضدّ مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول، بعد الفيديو الذي نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم وظهر فيه المدير الفني التونسي وهو يقرأ سورة الفاتحة مع لاعبي المنتخب قبل المباراة الودية لنسور قرطاج أمام منتخب إسبانيا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم روسيا 2018، استياء المعني بالأمر الذي ردّ بقوة على منتقديه.
عبر معلول عن استغرابه الشديد لسماع مثل تلك الانتقادات، وقال ردا على سؤال الصحافي محمد علي بوزقرو في حوار تلفزيوني أجراه من روسيا، في برنامج "موندياليست" الذي بث على شاشة الوطنية الأولى التونسية، إن أولئلك الأشخاص يحتاجون للعلاج!
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وكانت بعض الأصوات قد وجهت انتقادات لمعلول بعد هزيمة نسور قرطاج على يد المنتخب الإنكليزي 2-1، وطالبته بكسب الوقت بمنح اللاعبين مزيدا من التعليمات الفنية والتكتيكية قبل المباراة بدلا من قراءة "سورة الفاتحة"، ما أثار غضب المدرب ليعكس الهجوم في الحوار المتلفز.
وقال معلول: "لدي كلمة واحدة للرد على مثل تلك الانتقادات؛ لن أطيل الحديث في هذا الموضوع، لا أعرف من قال مثل هذه الانتقادات، من قال هذه الكلمة سأعرفه حينما أعود إلى تونس.. كأس العالم لن تستمر طويلا، من يهاجمني بسبب قراءتي للفاتحة فعليه أن يعالج نفسه".
وأضاف المدرب العربي الوحيد في المونديال": نحن تربينا بالقرآن والفاتحة كنا نذهب لتقديم الامتحانات وتقرأ والدتي لنا الفاتحة، الفاتحة موجودة معنا وترافقنا في كل صلواتنا، وأقرأ الفاتحة في كل صلواتي، بدءا من صلاة الفجر، وصولا إلى الشفع والوتر". وختم معلول: "من لم يعجبه قراءة الفاتحة فعليه تغيير القناة".
وتنتظر المنتخب التونسي مهمة صعبة في يوم 23 من الشهر الحالي حينما يواجه منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من البطولة، إذ يعلق العرب آمالهم على نسور قرطاج من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل بعد خروج منتخبات مصر والسعودية والمغرب على التوالي من المونديال.
وكانت بعض الأصوات قد وجهت انتقادات لمعلول بعد هزيمة نسور قرطاج على يد المنتخب الإنكليزي 2-1، وطالبته بكسب الوقت بمنح اللاعبين مزيدا من التعليمات الفنية والتكتيكية قبل المباراة بدلا من قراءة "سورة الفاتحة"، ما أثار غضب المدرب ليعكس الهجوم في الحوار المتلفز.
وقال معلول: "لدي كلمة واحدة للرد على مثل تلك الانتقادات؛ لن أطيل الحديث في هذا الموضوع، لا أعرف من قال مثل هذه الانتقادات، من قال هذه الكلمة سأعرفه حينما أعود إلى تونس.. كأس العالم لن تستمر طويلا، من يهاجمني بسبب قراءتي للفاتحة فعليه أن يعالج نفسه".
وأضاف المدرب العربي الوحيد في المونديال": نحن تربينا بالقرآن والفاتحة كنا نذهب لتقديم الامتحانات وتقرأ والدتي لنا الفاتحة، الفاتحة موجودة معنا وترافقنا في كل صلواتنا، وأقرأ الفاتحة في كل صلواتي، بدءا من صلاة الفجر، وصولا إلى الشفع والوتر". وختم معلول: "من لم يعجبه قراءة الفاتحة فعليه تغيير القناة".
وتنتظر المنتخب التونسي مهمة صعبة في يوم 23 من الشهر الحالي حينما يواجه منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من البطولة، إذ يعلق العرب آمالهم على نسور قرطاج من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل بعد خروج منتخبات مصر والسعودية والمغرب على التوالي من المونديال.
(العربي الجديد)
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