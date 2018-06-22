عبر معلول عن استغرابه الشديد لسماع مثل تلك الانتقادات، وقال ردا على سؤال الصحافي محمد علي بوزقرو في حوار تلفزيوني أجراه من روسيا، في برنامج "موندياليست" الذي بث على شاشة الوطنية الأولى التونسية، إن أولئلك الأشخاص يحتاجون للعلاج!وكانت بعض الأصوات قد وجهت انتقادات لمعلول بعد هزيمة نسور قرطاج على يد المنتخب الإنكليزي 2-1، وطالبته بكسب الوقت بمنح اللاعبين مزيدا من التعليمات الفنية والتكتيكية قبل المباراة بدلا من قراءة "سورة الفاتحة"، ما أثار غضب المدرب ليعكس الهجوم في الحوار المتلفز.وقال معلول: "لدي كلمة واحدة للرد على مثل تلك الانتقادات؛ لن أطيل الحديث في هذا الموضوع، لا أعرف من قال مثل هذه الانتقادات، من قال هذه الكلمة سأعرفه حينما أعود إلى تونس.. كأس العالم لن تستمر طويلا، من يهاجمني بسبب قراءتي للفاتحة فعليه أن يعالج نفسه".وأضاف المدرب العربي الوحيد في المونديال": نحن تربينا بالقرآن والفاتحة كنا نذهب لتقديم الامتحانات وتقرأ والدتي لنا الفاتحة، الفاتحة موجودة معنا وترافقنا في كل صلواتنا، وأقرأ الفاتحة في كل صلواتي، بدءا من صلاة الفجر، وصولا إلى الشفع والوتر". وختم معلول: "من لم يعجبه قراءة الفاتحة فعليه تغيير القناة".وتنتظر المنتخب التونسي مهمة صعبة في يوم 23 من الشهر الحالي حينما يواجه منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من البطولة، إذ يعلق العرب آمالهم على نسور قرطاج من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل بعد خروج منتخبات مصر والسعودية والمغرب على التوالي من المونديال.