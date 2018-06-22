وعنّف هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، بسبب رفض اللاعبين التعامل مع الإعلام الحائز على الحقوق الحصرية، وطلب ضرورة تحديد هوية من سيتحدث لـشبكة "بي إن سبورتس"، عقب أداء مباراة روسيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



ويحاول أبوريدة إلغاء الغرامة المالية التي تردد داخل المعسكر المصري أنها تبلغ 100 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و800 ألف جنيه مصري، وقد ترتفع بسبب عدم إجراء حوارات أيضا من جانب المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى لاعبيه في التدريبات اليومية بالمونديال.



(العربي الجديد)